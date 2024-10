EnVivo ¬ Fuerzas israelíes lanzan fuerte ofensiva contra objetivos militares iraníes

Por Jon Gambrell

Dubai, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel lanzó ataques aéreos el sábado por la mañana contra objetivos militares en Irán, según dijo, en represalia por un ataque con misiles balísticos el 1 de octubre, según las autoridades. No hubo información inmediata sobre daños en la República Islámica.

El ejército israelí describió el ataque como “ataques precisos contra objetivos militares en Irán”, sin ofrecer más detalles de inmediato.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024