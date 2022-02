Rusia bombardea gasoducto en Járkiv y un depósito de petróleo en Vasilkov

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas ucranianas oponían una resistencia tenaz para frenar el avance de los más numerosos y más poderosos contingentes militares de Rusia que asedian la capital, mientras Estados Unidos y la Unión Europea enviaban a toda prisa municiones y armas a Kiev y anunciaban nuevas y fuertes sanciones financieras para aislar aún más a Moscú.

Aterrorizados hombres, mujeres y niños buscaban protegerse en interiores y bajo tierra, y el gobierno mantenía un toque de queda de 39 horas para evitar la presencia de personas en las calles. Más de 150 mil ucranianos han huido hacia Polonia, Moldavia y otros países vecinos, y Naciones Unidas advirtió que el número podría aumentar a cuatro millones si se agrava la lucha.

La oficina de Zelenskyy también informó que fuerzas militares rusas hicieron estallar un gasoducto en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El Gobierno ucraniano advirtió que el humo de la enorme explosión podría causar una “catástrofe ambiental” y aconsejó a la población cubrir sus ventanas con trapos o gasa húmedos.

El Presidente Vladimir Putin no ha revelado cuáles son sus planes definitivos, pero funcionarios occidentales creen que está decidido a derrocar al Gobierno de Ucrania y reemplazarlo con un régimen afín, reconfigurando el mapa de Europa y restituyendo la influencia de Moscú como en la era de la Guerra Fría.

A fin de ayudar a la capacidad de resistencia de Ucrania, Estados Unidos prometió una asistencia militar adicional de 350 millones de dólares a Ucrania, que incluye el envío de armas antitanque, blindaje corporal y armas pequeñas.

Como parte de una nueva ronda de sanciones destinadas a imponer un severo castigo a Moscú por la invasión, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron bloquear a “determinados” bancos rusos del sistema global de mensajería financiera SWIFT, cuyo objetivo es mover dinero entre más de 11.000 bancos y otras instituciones financieras de todo el mundo. También acordaron imponer “medidas restrictivas” al banco central ruso.

