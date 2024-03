Una Corte de Reino Unido ordena retrasar la extradición de Assange a EU por espionaje

Por Brian Melley y Jill Lawless

LONDRES (AP).— Una Corte de Reino Unido dictaminó que Julian Assange no puede ser extraditado de inmediato a Estados Unidos por cargos de espionaje, en una victoria parcial para el fundador de WikiLeaks.

Dos jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido señalaron que concederán a Assange una nueva apelación a menos que las autoridades estadounidenses ofrezcan más garantías acerca de lo que le ocurrirá. El fallo supone que el enredo legal, que comenzó hace más de una década, continuará.

El caso se aplazó hasta el 20 de mayo.

Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson declararon que, si Estados Unidos no presenta garantías, autorizarán a Assange a recurrir su extradición por motivos como la violación de la libertad de expresión y la posibilidad de una condena a muerte.

Durante una vista de dos días celebrada en el Tribunal Supremo en febrero, Edward Fitzgerald, abogado de Assange, afirmó que las autoridades estadounidenses querían castigarlo por la “exposición de la criminalidad por parte del Gobierno de Estados Unidos a una escala sin precedentes”, incluyendo torturas y asesinatos.

Los partidarios de Assange sostienen que es un periodista protegido por la Primera Enmienda que expuso irregularidades cometidas por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán que eran de interés público, y apuntan que el proceso tiene motivaciones políticas y que en el país no tendrá un juicio justo.

Stella Assange speaking outside court today: “The courts recognise that Julian Assange is exposed to a flagrant denial of his freedom of expression rights, that he is being discriminated against on the basis of his nationality and that he remains exposed to the death penalty” pic.twitter.com/d2PFndtMge

— WikiLeaks (@wikileaks) March 26, 2024