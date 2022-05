Economía de EU cae 0.4% en primer trimestre del año arrastrada por guerra en Ucrania

Washington, 26 de mayo (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves el retroceso de la economía durante los primeros tres meses del año, que cayó un 0.4 por ciento con respecto al trimestre anterior.

En términos interanuales la caída fue del 1.5 por ciento, una décima por encima de lo inicialmente calculado, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

The U.S. economy shrank at a 1.5% annualized rate in Q1, slightly weaker than the 1.4% rate of decline initially reported a month ago. https://t.co/dZQYed7p8x

Entre los factores que más contribuyen a este retroceso se encuentran los descensos en la inversión en inventarios y la reducción de las exportaciones.

Todo ello es reflejo de los persistentes problemas en las cadenas de suministro globales y las alteraciones provocadas por la invasión rusa de Ucrania.

Get details about how the U.S. economy performed in the first quarter of 2022 by reading our latest blog, https://t.co/Z2zW6BnbXD pic.twitter.com/INVsdtxNkY

— BEA News (@BEA_News) May 26, 2022