Los empresarios están muy contentos y confiados con la transición presidencial: AMLO

El mandatario destacó que la transición no tendrá sobresaltos, pues la economía mexicana está sólida, y aseguró que no habrá una devaluación de la moneda nacional.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que las y los empresarios están “muy contentos” y “muy confiados” con la transición presidencial que se está dando con Claudia Sheinbaum, ya que, señaló, no ven ningún riesgo económico.

Desde Palacio Nacional, López Obrador platicó que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le comentó que tuvo una reunión con inversionistas, y que estaban contentos con el encuentro, al que también asistió Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa.

“Ellos [los empresarios] estaban muy interesados en hablar con el Secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez, y hablar con la Presidenta electa [Claudia Sheinbaum], y me informó Rogelio que platicaron. El fin de semana también me comentó algo la Presidenta electa”, compartió.

“Están muy contentos, están muy confiados de la transición. No ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México. Le tienen mucha confianza a nuestro país. Ven muy bien la economía de México”, agregó.

Asimismo, el mandatario destacó que la transición no tendrá sobresaltos, pues la economía mexicana está sólida con la recaudación y la inversión extranjera, por lo que también descartó que se presente una devaluación de la moneda.

“Va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber un sobresalto, nada. Están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera. No hay ningún riesgo de devaluación del peso”, dijo.

“Fue una demostración de la fortaleza económica del país, el que se dé un cambio con las características que ya conocemos, porque los analistas tenían pronósticos muy influenciados por la propaganda de nuestros adversarios, se equivocaron y no esperaban lo que sucedió”, añadió.

CCE OFRECE 42 MIL MDD DE INVERSIÓN PARA INICIO DE GOBIERNO DE SHEINBAUM

El pasado 19 de junio, Claudia Sheinbaum prometió seguridad para las pequeñas, medianas y grandes empresas, y abrió el abanico de proyectos de su Gobierno al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien le ofreció más de 42 mil millones de dólares de inversión al país.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum @Claudiashein, presentó su plan de trabajo y proyectos para potenciar a nuestro país durante su gobierno, en la reunión de Consejo Nacional del @cceoficialmx que encabeza Francisco Cervantes @fcervantes5.

Por su parte, el presidente de la…

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), nombró a algunas de las empresas que más dinero invertirán en el país, que en su totalidad acumularán más de 42 mil millones de dólares.

Dentro de las empresas que enlistó, están las siguientes: Femsa, con más de nueve mil millones de dólares; TransCanada, con cuatro mil 500 millones de dólares; Mexico Pacific, con 15 mil millones de dólares; Iberdrola, con cinco mil millones de dólares; y Ternium, con mil 500 millones de dólares; entre otras.

“Hay muchas, muchas inversiones por encima de los 42 mil millones de dólares nada más para empezar, y ese es el sello de confianza a su persona, señora Presidenta electa”, sostuvo Cervantes Díaz.

“Las empresarias y los empresarios deseamos conformar con usted una relación sustentada en tres valores fundamentales que ratifican la gran fortaleza de México: la confianza en el Gobierno, la certidumbre del futuro y la unidad de todos los mexicanos. Con confianza, con certidumbre y con unidad, cuente usted con todo nuestro apoyo y reconocimiento a su liderazgo y a su Gobierno”, añadió.

“Ahora como próxima Presidenta de México, nos sumamos con decisión a sus premisas para detonar la prosperidad compartida y construir un futuro promisorio para México. Aplaudimos que el diálogo sea el puente fundamental para construir una agenda que atienda los grandes retos de México”, finalizó Francisco Cervantes.