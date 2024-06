ENTREVISTA ¬ Mario Delgado hizo pluri a Sergio Mayer, que él aclare por qué: Citlalli

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, aseguró que Mario Delgado, presidente del partido, fue quien decidió que el actor Sergio Mayer Bretón formara parte de la lista de diputados plurinominales que acompañará a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista en el programa “Café y Noticias”, Hernández expresó su descontento por la designación del actor, quien ya fue Diputado federal por Morena en LXII Legislatura y dejó por un periodo la política, tras haber criticado a su partido.

El pasado mes de febrero, Morena dio a conocer sus listas finales de fórmulas para las elecciones de legisladores para el Congreso de la Unión por representación proporcional, conocida coloquialmente como “plurinominales”, donde destacaban nombres de personajes polémicos como el de Sergio Mayer; Cuauhtémoc Blanco, actual Gobernador de Morelos y la empresaria Patricia Armendáriz.

Al respecto, Citlalli Hernández indicó que Morena tiene que discutir cómo mejorar sus procesos de definición, volverlos mas colegiados y que una persona no pueda definirlos: “Habría que preguntarle a Mario cuál fue la ruta para poner a Sergio Mayer como plurinominal. Yo ahora que lo vea le voy a decir que todo el mundo está reclamando”.

La Secretaria General de Morena insistió que ella desconocía el hecho de que Sergio Mayer formaría parte de la lista plurinominal del partido, pues dijo, es un personaje que no aporta al movimiento. Pese a esta situación, Hernández pidió mantener la calma y recordó que el actor solo será uno de los 254 diputados que tendrá el partido en la Cámara baja.

“Yo no sabía que iba a estar Sergio Mayer, yo no lo comparto, me parece que no tiene lógica desde mi punto de vista, no aporta, además es una persona que no comparte la visión de la 4T […] Tampoco caigamos en el fatalismo, son 254 diputados de Morena, uno es Sergio Mayer, no lo comparto, no me gusta, ojalá que se haga responsable de sus votos, que vote todo lo de la 4T porque llegó gracias al voto del movimiento”.