“No tiene por qué plantearse una discusión por cargos”: Claudia por reclamo de Noroña

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, respondió este miércoles a los reclamos de Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal del Partido del Trabajo (PT), quien denunció que no se han respetado los acuerdos a los que llegaron como aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, aclaró que hablará esta semana con Fernández Noroña sobre el tema; sin embargo, destacó que es un compañero al que se valora mucho dentro del movimiento.

“Gerardo [Fernández Noroña] es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Y lo dije el otro día: él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde. Entonces las reglas que están ahí pues están planteadas para quienes pertenecemos a Morena. Él no es, digamos, militante de Morena, no ha participado en los congresos, consejos”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, recalcó que Fernández Noroña será Senador durante la próxima Legislatura por parte de Morena, y no por el PT, que es el partido del que es militante.

“Tan consideramos importante y además es muy valioso que no esté en la lista del PT porque en el PT entraron tres senadores; pero incluso se esperaba por el PT que si entraban dos, eran mucho. El primero en el PT es el profesor Alberto Anaya y la segunda es Yeidckol [Polevnsky], que entró por el PT”, declaró la morenista.

“Acá lo que dijimos es: ‘Si no va a entrar por el PT Gerardo, pues requiere un espacio’. Entonces entra por la lista de Morena. Gerardo es muy importante y no tiene por qué plantearse una discusión por cargos. Vamos a platicar con él. Es un gran legislador. Vamos a platicar con él. Es muy valioso, pero hay que considerar cómo fue el proceso”, agregó.

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que “se está cumpliendo con lo acordado” en el proceso interno de Morena para entregar la candidatura presidencial de la izquierda, algo que no comparte Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal del Partido del Trabajo (PT), quien ha acusado que no se respetaron los acuerdos sobre la selección de los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ni sobre las designaciones en el próximo Gabinete federal.

“Creo que se está cumpliendo con lo acordado. Es que no lo voy a decir. Quiero mucho a [Gerardo Fernández] Noroña. Lo estimo mucho. Es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. O sea, acuérdense de que hubo un reclamo de él, de que no se le había invitado; pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí, de que se tenía que invitar”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

“Ahí mismo, en esa reunión primera, se resolvió que para el caso de los otros partidos, se les tenía que pedir a ellos que decidieran, de acuerdo a sus procedimientos, y que postularan a uno para participar en la encuesta. Y para ser más claro -porque no voy a andar ocultando cosas, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega-, el PT propuso a [Noroña] y el [Partido] Verde a Manuel [Velasco]”, señaló López Obrador.

Desde Palacio Nacional, afirmó que “el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento Morena”. “O sea, para aclararlo bien y no se trata de polemizar sobre esto. Yo no tengo nada qué ver. Nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos”, subrayó.

Apenas el pasado 24 de junio, Gerardo Fernández Noroña consideró que se manda “un mal mensaje” al incumplir el acuerdo al que llegaron la y los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación, y dejar en posiciones tanto dentro del Gabinete como en las coordinaciones del Congreso a quienes “regatearon” el respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo, hoy virtual Presidenta electa.

“Simplemente creo que se da un mal mensaje porque al sexto lugar [el actual Senador Ricardo Monreal Ávila] lo mandas a coordinar a los diputados. Eso no se entiende, no creo que se valore bien en el movimiento y a quienes regatearon el respaldo a Claudia Sheinbaum son premiados y quien fue clave en el apoyo, en el respaldo, en el momento más crítico no ha sido así”, expresó Fernández Noroña en entrevista con “Los Periodistas”.