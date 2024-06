Amazon supera por primera vez los 2 billones de dólares de valor en la Bolsa de NY

NuevYork, 26 de abril (AP) — Amazon.com Inc. superó por primera vez los dos billones de dólares de valor de mercado en las operaciones bursátiles de la tarde del miércoles.

El impulso en la valoración bursátil de Amazon se produce poco más de una semana después de que Nvidia alcanzara los tres billones de dólares y se convirtiera brevemente en la empresa más valiosa de Wall Street. Los chips de Nvidia se utilizan para impulsar muchas aplicaciones de IA y su valoración se ha disparado como consecuencia de ello.

Amazon también ha realizado grandes inversiones en IA a medida que crece el interés mundial por esta tecnología. La empresa se ha enfocado sobre todo en productos orientados a negocios, como modelos de IA y un chatbot llamado Q, que Amazon pone a disposición de las empresas que utilizan su unidad de cómputo en la nube AWS.

♻️Huge update on our path to reduce plastic packaging.

We’ve officially replaced 95% of the plastic air pillows from delivery packaging in North America with paper filler.

With this shift, we’ll avoid nearly 15 BILLION plastic air pillows every year. 🤯

That means for… pic.twitter.com/i6nIDjeQhB

— Amazon (@amazon) June 20, 2024