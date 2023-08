Max Verstappen consigue la pole; Checo Pérez saldrá séptimo en el GP de Países Bajos

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 26 de agosto (AS México).- Sergio Pérez salvó los papeles en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos al conseguir el séptimo lugar para la parrilla de salida del domingo. El piloto mexicano estuvo lejos de las décimas de los líderes en toda la sesión y se tuvo que conformar con la cuarta fila de partida en Zandvoort.

Q1 EN APUROS

Trepidante Q1 se vivió este sábado en Zandvoort con unas condiciones de pista cambiantes. El piso húmedo al inicio de la clasificación provocó que todos los pilotos tuvieran que montar el neumático intermedio de lluvia. Sin tiempo que perder, “Checo” Pérez y el resto de los pilotos salieron al circuito a buscar los tiempos.

Another super effort from Max 🙌

The Red Bull driver collects his eighth @pirellisport Pole Position Award of the year from current #F1Academy Championship Leader, Marta Garcia 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/wblyRgvjnL

— Formula 1 (@F1) August 26, 2023