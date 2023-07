“Checo” Pérez saldrá segundo en el GP de Bélgica; Verstappen, por sanción, será sexto

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha hecho con la pole, la octava de la temporada, en el Gran Premio de Bélgica, duodécima prueba puntuable del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, aunque sufrió una sanción de cinco puestos para la carrera, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez, con los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), quinto y noveno, respectivamente.

El actual campeón del mundo bordó la última vuelta de la Q3 para marcar el mejor giro con un 1:46.158, ocho décimas más rápido que Leclerc (1:46.988) y su compañeros, “Checo” Pérez (1:47.045). Sin embargo, saldrá sexto en la parrilla de la carrera del domingo, al ser sancionado con cinco posiciones por cambiar su caja de cambios.

CHECO: "It's a good result, it's a bit of shame I didn't get Charles, but in these conditions it was good we had a good one" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aufyQReVdE

— Formula 1 (@F1) July 28, 2023