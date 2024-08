Krauze dice que vamos a coronar a Claudia Carlota; que ya somos monarquía, ríe AMLO

El mandatario mexicano también señaló a Aguilar Camín, quien dijo que, “aunque la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico no es correcto”, sobre la Reforma al Poder Judicial, y pidió que le pregunten a la gente, pues la mayoría quiere un cambio.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esta mañana por “el ridículo” de los intelectuales de derecha, como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, que en los últimos días han dicho que México se convertirá en una monarquía, en el primer caso, o en una dictadura, como el segundo.

Cuestionado sobre la reforma al Poder Judicial, el mandatario mexicano dijo que “ha habido mucha especulación sobre este tema”. “Nuestros adversarios no quieren la democracia, sacaron el cobre. Pregunten ustedes a la gente si quieren que a los ministros de la Corte y jueces los nombren desde el Poder Legislativo, o que los elija el pueblo, y la mayoría está a favor de que se elijan. Así de sencillo”, añadió en su conferencia desde Palacio Nacional.

Y, de hecho, subrayó, “han llegado a un nivel de confusión, de obcecación, que raya en el ridículo, de los que se supone son los más inteligentes. Es un grupo en franca decadencia, de los intelectuales orgánicos: [Jorge] Volpi, [Jesús] Silva-Herzgog, quedaron muy afectados por el pensamiento neoliberal”.

Entonces, mostró el mensaje de Krauze en redes sociales. “Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos?”.

El Presidente reviró con tono de burla: “O sea que vamos a prepararnos todos porque el día 1 de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México. Es ridículo. No tiene fundamento histórico, no tiene rigor científico. Es de burla. Estamos hablando de uno de los más famosos”.

Con respecto al escritor Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales más críticos del actual Gobierno, López Obrador dijo que se notaba “como descompuesto, como energúmeno”, aunque no fuera “para tanto”. El video del director de la revista Nexos lo muestra hablando de cómo “aunque la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico no es correcto”. “El PRI tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de formas, por cierto como Porfirio Díaz”, dijo el escritor en un programa de Latinus.

También cuestionó que, “como no han cambiado, cada vez están peor, de pena ajena, siguen también con lo mismo de ir a hacer lobby, gestiones, trámites, convencer a periódicos del extranjero”. “Como si se tratara de la biblia, como si lo que ellos dijeran fuese la última palabra. Cuando esos medios famosos están dominados por los intereses de las oligarquías y de quienes se sienten los dueños del mundo. Pero periodísticamente son muy facciosos. Son pasquines. Ellos creen que si sale un editorial del Washington Post va a ser explosivo, políticamente, y esto ya es otra cosa”, completó.

Por eso, destacó, “en Estados Unidos, con todo respeto, y en otros países, en Europa, les hace falta una transformación, una sacudida. No van a poder enfrentar la decadencia si no hay una transformación. Implica una revolución de las conciencias, pacífica, apego a la verdad”.

Dos cosas, dijo por último de los intelectules, “o siempre fueron así o el coraje los ha llevado a involucionar”.