El País exhibe minuta interna del PAN donde rechazan a “Alito”, al PRI y... a Monreal

Aunque ahora el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantienen firme su alianza para competir por la Presidencia de México en 2024, el camino no ha sido fácil, ya que algunos de los personajes del blanquiazul externaron sus dudas sobre la viabilidad del proyecto ante el historial de Alejandro Moreno y del tricolor.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El periodista Zedryk Raziel narra, citando la transcripción de una sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) de diciembre pasado, cómo Marko Cortés defendió la alianza con el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas ante la resistencia interna. “Estamos haciendo valer que el PAN es la primera fuerza de oposición en México, la estamos haciendo sentir con las reglas mínimas y condiciones necesarias para poder transitar”, dijo el dirigente nacional panista, según El País.

Fue una sesión tensa con los consejeros nacionales, pero al final, como se sabe, ganó el pragmatismo. Pero eso no dejó fuera los reclamos. Fernando Canales Clariond, exgobernador de Nuevo León, fue duro: “Hemos postulado en el pasado a bandidos y no estoy dispuesto a aceptar que nuestro partido postule a bandidos”, aseguró, de acuerdo con lo citado por el diario español. “Es una observación muy dura, pero hay que aceptarla: vamos a aliarnos con el PRI, probablemente. El partido que destrozó buena parte de México, hasta que llegó el PAN y ganó”, añadió. “Porque luego cada candidato que nos mandan de otros partidos […] y luego andamos ahí en las campañas prestándoles nuestra bandera y acompañándolos, diciendo que es una maravilla, cuando en realidad sabemos que no lo es, pues no se vale”.

Canales Clariond extendió su reclamo al Diputado Santiago Creel, exprecandidato presidencial del Frente, por haberle sonreído a Ricardo Monreal el año pasado. Juntos, se recordará, iban a hacer una gira. Al final fue Creel quien lo hizo a un lado. El Senador zacatecano quedó exhibido y muy debilitado. “¡Por Dios!”, dijo el exgobernador. “Lo primero que pensé fue: el PAN vale mucho, ¿cómo nos vamos a aliar con una persona de esa calidad? Fuimos colegas gobernadores, él de Zacatecas y yo de Nuevo León, hace casi 30 años, lo conozco muy bien y sé la poca calidad y confiabilidad que tiene un hombre de esa naturaleza”.

Un Diputado local, Alonso Juárez, comparó la alianza PRI-PAN-PRD como la de estadounidenses y rusos en la II Guerra Mundial. “El mal es Morena. Si en la Segunda Guerra Mundial los americanos se pudieron poner de acuerdo con los rusos porque entendieron que los nazis eran un peligro, por favor, entendamos que la única forma de parar la destrucción de México es parando en 2023 a Morena, yendo a sumar todos los votos que podamos. Quien ama al PAN ama a México, hagámoslo por México”, afirmó, según la crónica de Zedryk Raziel.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, alegó a favor de unirse a quien sea para recuperar el poder: “No vengamos ahorita a ver si se deja abierta la posibilidad para el PT y para el Verde. ¿Son promiscuos? Son promiscuos. ¿Son mercenarios? Son mercenarios. ¿Son de lo peor que tiene el país? Son de lo peor que tiene el país. Sí, pero lo peor se llama Morena y todo lo que lo debilite tenemos que hacerlo. Pero si el día de mañana [cambia] la circunstancia de estos dos partidos políticos mercenarios y promiscuos, y cambian su relación con Morena, tenemos que hacer todo lo que vaya relacionado a que a Morena lo detengamos en el 2024″.

La alianza más urgente para el PAN, sin embargo, no se ha concretado. Y no se ve cómo se concrete. Hace tres días, Movimiento Ciudadano (MC) anunció que comenzará este viernes el registro de sus aspirantes para la candidatura presidencial de 2024 y definirá hasta el 20 de enero al ganador del proceso. El PRIAN tiene más prisa que eso. Los calendarios de Dante Delgado, dirigente nacional del partido, no ajustan con la del Frente Amplio por México.

“El próximo viernes la Coordinadora Nacional expedirá la convocatoria para las candidaturas a la Presidencia de la República, el Senado, y a la Cámara de Diputados. Quiero precisarles que somos la única organización que está cumpliendo en tiempo y forma con la normatividad establecida en la legislación electoral”, destacó al asistir al Segundo Informe del Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

El líder del partido naranja agregó que será hasta el 20 de enero, tentativamente, cuando elegirán a su aspirante a candidato para la Presidencia de la República. “Quiero recordarles que apenas hace dos semanas se instaló el Consejo General que dio inicio el proceso electoral, de tal suerte que nosotros notificaremos en el mes de octubre al Consejo General la convocatoria que vamos a aprobar el próximo viernes 29 y esto nos podrá dar oportunidad de que se puedan registrar las y los aspirantes a los diferentes cargos”, detalló. “Seguramente el 20 de enero la Asamblea Electoral Nacional nombrará al candidato a Presidente”.

Las organizaciones afines a Claudio X. González lanzaron el domingo un comunicado en el que presionan a Movimiento Ciudadano para que se una al PRIAN. Su tono es conciliador, pero durante meses, estas organizaciones y sus partidos aliados han atacado MC y a Dante Delgado.