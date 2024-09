El Alcalde de Nueva York es acusado en una investigación federal por corrupción

Adams es el primer Alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York acusado durante su mandato. Si renuncia, sería sustituido por Jumaane Williams, que convocaría a elecciones especiales.

Por Jake Offenhartz, Larry Neumeister y Anthony Izaguirre

Nueva York, 26 de septiembre (AP).— El Alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha sido encausado de cargos penales federales por un jurado investigador, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto, en una culminación extraordinaria de semanas de allanamientos, citaciones y renuncias de funcionarios de alto rango que han sumido al Gobierno de la ciudad en una crisis.

El acta de acusación que detalla los cargos contra Adams será desprecintada este jueves, de acuerdo con las personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para declarar públicamente sobre el tema.

La Fiscalía federal de Manhattan rechazó comentar al respecto.

En un discurso grabado en su residencia oficial, Adams reconoció que algunos neoyorquinos cuestionarían su capacidad para gestionar la ciudad mientras lucha contra las acusaciones, pero prometió permanecer en el cargo.

“Llevo meses enfrentándome a estas mentiras… y sin embargo, la ciudad ha seguido mejorando”, declaró Adams. “No se equivoquen. Ustedes me eligieron para dirigir esta ciudad y eso haré”.

“Siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un blanco, y me convertí en uno”, dijo Adams. “Si se me acusa, soy inocente, y lucharé contra esto con cada onza de mi fuerza y espíritu”.

De momento no estaba claro qué leyes Adams está acusado de infringir o cuándo deberá comparecer ante la corte.

Los investigadores federales incautaron los dispositivos electrónicos de Adams hace casi un año en el marco de una investigación centrada, al menos en parte, en las contribuciones a la campaña y las interacciones de Adams con el Gobierno turco. Como los cargos estaban sellados, se desconocía si se referían a esos mismos asuntos.

El acta de acusación, reportada primero por The New York Times, representa un revés impresionante para Adams, un excapitán de policía que ganó las elecciones hace casi tres años para convertirse en el segundo Alcalde de raza negra de la ciudad más poblada del país, basándose en una plataforma en la que prometió un enfoque fundamentado en la Ley y el orden para disminuir los delitos.

Durante gran parte del último año, Adams se ha enfrentado a un creciente peligro jurídico, con múltiples investigaciones federales sobre sus principales asesores. Sólo en las dos últimas semanas, los dirigentes que nombró para supervisar la mayor fuerza policial y el mayor sistema escolar del país han anunciado su renuncia.

Adams es el primer Alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York acusado durante su mandato. Si renuncia, sería sustituido por el defensor del pueblo, Jumaane Williams, que convocaría a elecciones especiales.

La Gobernadora neoyorquina Kathy Hochul está facultada para destituir a Adams. El portavoz de Hochul, Avi Small, emitió un comunicado el miércoles por la noche en el que afirmaba que “la Gobernadora Hochul está al corriente de estas noticias preocupantes y está supervisando la situación. Sería prematuro hacer más comentarios hasta que las fuerzas del orden confirmen el asunto”.

La acusación se produce en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha reunido en Nueva York a decenas de líderes mundiales, entre ellos el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Las investigaciones federales sobre la administración de Adams salieron a la luz pública por primera vez el 2 de noviembre de 2023, cuando agentes del FBI llevaron a cabo una redada de madrugada en la casa de Brooklyn de su principal recaudadora de fondos, Brianna Suggs.