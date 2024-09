“Helene” pasa a huracán categoría 2; deja afectaciones en Quintana Roo y Yucatán

Florida, 26 de septiembre (SinEmbargo/AP/PorEsto!).— El rápido huracán “Helene” alcanzó categoría 2 el jueves mientras avanzaba por el Golfo de México hacia Florida y amenazaba con provocar una peligrosa marejada ciclónica en el noroeste del estado, además de llevar vientos peligrosos, lluvias y la posibilidad de inundaciones tierra adentro en buena parte del sureste de Estados Unidos, según los meteorólogos.

Se esperaba que Helene tuviera categoría 3 o más cuando tocara tierra en la costa noroeste de Florida el jueves por la noche. Para la madrugada del jueves, las alertas de huracán e inundación se extendían mucho más allá de la costa hasta el centro sur de Georgia. Los gobernadores de Florida, Georgia y las Carolinas declararon el estado de emergencia en sus estados.

La tormenta es tan grande que zonas unos 145 kilómetros al norte de la línea entre Georgia y Florida podían esperar condiciones de huracán. El meteoro podría provocar lluvias en estados interiores como Tennessee, Kentucky e Indiana.

@NOAA 's #GOESEast satellite is continuing to closely monitor #HurricaneHelene this morning as it approaches Florida.

El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee esperaba marejadas ciclónicas de hasta seis metros y advirtió que podría ser especialmente “catastrófica y no sobrevivible” en la bahía de Apalache. Añadió que los fuertes vientos y los intensos aguaceros también planteaban riesgos.

“Esta previsión, si se cumple, es un escenario de marejada de pesadilla para la bahía de Apalache”, dijo la oficina. “Por favor, por favor, por favor, ¡tómense en serio cualquier orden de evacuación!”.

En Crawfordville, tierra adentro y unos 40 km al noroeste de la bahía de Apalache, Christine Nazworth hacía acopio de agua embotellada, productos de panadería y comida preparada en Walmart. Dijo que su familia se refugiaría en casa, pese a que el condado Wakulla había emitido una orden obligatoria de evacuación.

NHC's experimental forecast cone for 🌀#Helene shows the wide expanse of inland areas, beyond the cone itself, that are at risk of hurricane- and tropical-storm-force winds.

