Daniel Ricciardo queda fuera de RB y de la F1; Liam Lawson ocupará su lugar

Por Víctor Serrano

Ciudad de México, 26 de septiembre (ASMéxico).– Era un secreto a voces y no ha tardado en hacerse oficial: Daniel Ricciardo pierde su asiento en la Fórmula 1 y Liam Lawson se lo queda. Ni Red Bull ni su equipo, el Visa RB, nadie quiso confirmarlo durante el GP de Singapur, pero con el paso de los días se hizo cada vez más evidente y el domingo después de la exigente carrera por las calles de Marina Bay, ni el propio australiano fue capaz de esconderlo. Saboreó sus últimos momentos en el monoplaza siendo el último en bajarse del cockpit tras lograr la vuelta rápida y no pudo ocultar las lágrimas ante los micrófonos.

Todo lo que hizo Ricciardo en esos momentos posterior a la prueba nocturna, la que ya será su última participación en la F1, tuvo un evidente sabor a despedida que confirmaron en Racing Bulls la tarde del jueves con un escueto comunicado en sus redes sociales en el que le dieron las gracias al australiano y Laurent Mekies, su “equipo principal”, le dedicaba estas palabras: “Ha aportado mucha experiencia y talento al equipo con una actitud fantástica, lo que ha ayudado a todos a desarrollar y fomentar un espíritu de equipo unido”.

BREAKING: Daniel Ricciardo to leave RB, the team have announced #F1 pic.twitter.com/dWK02446hM

“Me siento en paz con ello. Digamos que tal vez el final de cuento no pasó, pero también tengo que mirar atrás y ver lo que ha sido. 14 años más o menos, y estoy orgulloso”, declaró el aussie en Singapur anticipándose a lo que sabía que iba a venir y abrazando con honor un paso por la cima del automovilismo que ha sido más que digno, tal y como demuestran sus números (ocho victorias, tres poles; y 32 podios y 17 vueltas rápidas) y actuaciones sobresalientes en Red Bull, en especial ante todo un tetracampeón como Vettel.

Después de quedarse sin asiento en McLaren una vez finalizada la temporada de 2022 por la apuesta de los de Woking en Piastri, Ricciardo volvió a encontrar cobijo en su antigua casa de Red Bull como piloto reserva, pero recuperó un hueco en la parrilla en mitad de la campaña de 2023 cuando Alpha Tauri se cansó de esperar a De Vries y subieron al australiano al AT04 en Hungría. En la formación de Faenza, renombrada de nuevo este año, ha dado los que con toda probabilidad han sido sus últimos pasos en la F1.

BREAKING: Liam Lawson to replace Daniel Ricciardo at RB for the remainder of the 2024 season

Lawson will race for the team from the US Grand Prix onwards #F1 pic.twitter.com/XnawGuIkeu

— Formula 1 (@F1) September 26, 2024