Jeff Bezos retira apoyo de The Washington Post a Kamala, y genera lluvia de críticas

El diario El Washington Post dijo el viernes que no respaldará a ningún candidato en las elecciones de 2024, ni en ninguna carrera presidencial futura.

Los Ángeles, 26 de octubre (LaOpinión).- El diario The Washington Post tomó el viernes la decisión de abstenerse de respaldar a un candidato presidencial en las elecciones de 2024, una medida que, según se informó, tomó el multimillonario propietario Jeff Bezos después de que su consejo editorial redactara un documento de respaldo en las elecciones a la Vicepresidenta Kamala Harris.

La decisión ha provocado un enojo generalizado dentro de la sala de redacción del Post y le ha valido al fundador de Amazon una dura condena por parte de voces de la política demócrata y de los medios de comunicación.

En una nota a los lectores del viernes, el editor del Post, Will Lewis, a quien Bezos contrató a principios de este año para reestructurar la estrategia comercial y editorial del Post, dijo que el medio no respaldaría ni a Harris ni al expresidente Trump, una novedad para el Post en más de 35 años.

“Reconocemos que esto se leerá de diversas maneras, incluso como un respaldo tácito a un candidato, o como una condena a otro, o como una abdicación de la responsabilidad”, escribió Lewis. “Eso es inevitable. No lo vemos así. Lo vemos como coherente con los valores que The Post siempre ha defendido”.

El anuncio de Lewis fue recibido inmediatamente con reacciones negativas, incluso por parte del exeditor ganador del premio Pulitzer Marty Baron, quien fue contratado poco antes de que Bezos comprara el periódico en 2013. Baron criticó la falta de un respaldo del medio como un precedente peligroso.

“Esto es cobardía, y la democracia es su víctima”, dijo Baron, quien trabajó para Bezos durante casi una década. “[Trump] verá esto como una invitación a intimidar aún más al dueño [Bezos] (y a otros). Una inquietante falta de carácter en una institución famosa por su coraje”.

La división de noticias del Post informó el viernes que Bezos tomó personalmente la decisión de no permitir un respaldo a Harris después de que el consejo editorial del periódico ya había redactado un editorial de apoyo a la Vicepresidenta que estaba programado para ser publicado antes de las elecciones.

Es un anuncio sorprendente del periódico que adoptó con orgullo el lema “La democracia muere en la oscuridad” justo después de que Trump se convirtiera en presidente en 2017.

El editor general del periódico, Robert Kagan, renunció poco después del anuncio público.

El sindicato del Post emitió un comunicado señalando directamente a Bezos por la decisión.

“El mensaje de nuestro director ejecutivo, Will Lewis —no del propio Consejo Editorial— nos preocupa porque la dirección haya interferido en el trabajo de nuestros miembros en Editorial”, afirmó el Gremio. “Ya estamos viendo cancelaciones de lectores que alguna vez fueron leales. Esta decisión socava el trabajo de nuestros miembros en un momento en el que deberíamos estar construyendo la confianza de nuestros lectores, no perdiéndola”.

Ruth Marcus, una editora asociada y columnista de The Post, publicó un artículo de opinión en el diario que con su título ya explica la reacción crítica que la decisión ha generado en la sala de redacción: “Para The Post, la decisión equivocada en el peor momento posible”.

La campaña del expresidente Trump aprovechó la noticia y dijo en una declaración a The Hill: “Sabes que es malo para Kamala cuando el Washington Compost ni siquiera la respalda”.

DEMÓCRATAS REACCIONAN

Fuera de la sala de redacción del Post, varios demócratas también criticaron la decisión del periódico.

“Hasta aquí llegó la frase ‘La democracia muere en la oscuridad’”, comentó Susan Rice, exasesora de política interna de la Casa Blanca del presidente Biden. “Este es el movimiento más hipócrita y cobarde de una publicación que se supone debe pedir cuentas a las personas en el poder”.

La decisión del Post de no respaldar a un candidato se considera de consecuencias únicas, dada la posición histórica del periódico desde los años de los Papeles del Pentágono y el caso Watergate.

La decisión del Post de no respaldar ni a la Vicepresidenta Harris ni al expresidente Trump ocurree después de una decisión similar en Los Angeles Times, donde el propietario Patrick Soon-Shiong optó por no respaldar a ninguno de los candidatos. Esa decisión ha llevado a varios editores importantes del LA Times a renunciar al periódico en protesta.

Kamala Harris ha recibido el respaldo editorial de una gran mayoría de medios de comunicación, como The New York Times, The Boston Globe, The New Yorker, Vogue y la revista Rolling Stone.

