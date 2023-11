CLOSE UP | Ociel Baena impulsó la agenda LGBTQ+ entre amenazas y discursos de odio

Ni hombre ni mujer. Difícilmente se ven personas no binarias en espacios de toma de decisiones y en el poder político. Le Magistrade Ociel Baena lo estuvo de 2021 a noviembre de 2023, breve tiempo en que –entre amenazas, discurso de odio y litigios estratégicos– impulsó la credencial para votar, el acta de nacimiento y el pasaporte no binarios hasta que hallaron su cuerpo sin vida en su casa en Aguascalientes, un estado ultraconservador.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Quienes conocieron a Jesús Ociel Baena Saucedo, la primera persona no binaria reconocida por documentos oficiales, destacan su brillo en los ojos, su inteligencia, su libertad de los estereotipos y su gran interés por fomentar a nivel nacional los derechos político-electorales de la comunidad elegebetera (LGBTQ+), como elle le decía. Por eso rechazan la versión de la Fiscalía de Aguascalientes, ya con antecedentes de inconsistencias e investigar sin perspectiva de diversidad sexual.

Con tacones, faldas, piernas sin depilar, labios pintados y su abanico arcoiris, le Magistrade luchó hasta el último día de su vida contra los roles de género y luchó a favor de la visibilidad, el lenguaje inclusivo y que la población discriminada ocupe espacios públicos de decisión. “Y la que juzgue”, decía.

Desde la niñez quiso hacerlo, pero en una familia ultracatólica donde cada domingo escuchaba una homilía homofóbica, se reprimía por temor a la discriminación. Hacerlo, en un país líder en crímenes de odio contra la diversidad sexual, y pese a pedir el mecanismo de protección, le costó la vida.

“Si hoy hay un esfuerzo para pintar a le Magistrade como una persona conflictiva, problemática, drogadicta y que eso ‘justifique’ su muerte es porque hay un gran número de personas que no le ven como lo que era: una persona brillante, una persona digna, una persona preparada, una persona valiosa”, aseguró Andrés Treviño Luna, activista LGBTQ+ de Jalisco que le conoció como parte de la red de litigantes que Ociel estaba tejiendo a nivel nacional.

Pese a su cargo en el Poder Judicial, a diario recibió diversas amenazas y discurso de odio en el mundo físico y digital, incluyendo de funcionarios públicos como la Senadora expanista por Aguascalientes, Martha Márquez, quien además dio likes en Twitter a comentarios que le agredían por su identidad no binaria. Pero ella, tras el asesinato de Ociel y su pareja Dorian, dijo en un Facebook live que son “acusaciones infundadas”, que ella es la víctima de violencia política de género y que tampoco cree en la versión de la Fiscalía estatal.

En junio de este 2023, en pleno mes del orgullo LGBTQ+, le Magistrade presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral y ante la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes por violencia política contra las personas LGBTQ+ contra la Senadora ahora petista “por los discursos de odio en mi contra y en contra de la población no binaria”, argumentó entonces.

“En mis redes sociales el 80-90 por ciento de los comentarios son negativos, son de odio. Hace poco una Senadora de la República emitió un discurso de odio en mi contra que generó también violencia hacia mi persona. El discurso de odio no es libertad de expresión”, declaró Ociel en julio para el medio “Siempre en la Noticia”.

Pero dentro de esa tormenta de odio constante, le Magistrade también contó con el respaldo de otras personas, principalmente de Salma Luévano, la primer Diputada federal trans con quien tuvo una amistad de años, y quien como marcelista le ayudó a que avanzara el pasaporte no binario en la Cancillería. Ahora, contra el bloque conservador en la Cámara baja, impulsa una iniciativa legislativa para sancionar a todos, incluyendo los funcionarios públicos y a ministros de culto, que inciten discursos de odio, la antesala del crimen de odio.

En entrevista, un día después de acudir al velorio de Ociel y Dorian, la legisladora resaltó las inconsistencias de la Fiscalía de Aguascalientes: que el Fiscal Jesús Figueroa, quien estuvo en el II Informe del Alcalde de Aguascalientes, haya salido a una rueda de prensa a dar una versión aún sin recoger los cuerpos y que haya hecho a los padres reconocer a Ociel a través de una fotografía por lo que la Diputada morenista no descartó que sea un montaje.

“Fue una persona que siempre trabajó en pro de nuestra diversidad, siempre estuvo ahí dando la mano de todas las personas que se aceraban a pedir su ayuda y me duele mucho la manera en como nos lo arrebataron”, afirmó la Diputada trans, quien también ha recibido amenazas de muerte y por ello pidió una escolta en Aguascalientes.

OCIEL EN EL CLÓSET

Jesús Ociel Baena nació en Saltillo, Coahuila (9 de diciembre, 1984). Creyente en Dios, tuvo que salir dos veces del clóset: primero como homosexual en la adolescencia y, para seguir fluyendo hacia su identidad, como persona no binaria entre 2021 y 2022.

En su niñez se recordaba afeminade y le gustaba usar la ropa de sus hermanas, por lo que fue víctima de discriminación por parte de la familia, el vecindario, la escuela y su religión católica. A sus siete años, su mamá le agarró a palazos porque su hermano le acusó de estar bailando con un blusón. En más de una ocasión escuchó que le señalaron como “maricón, puñal o joto”, pero elle se fue aceptando poco a poco. “El hijo de doña Lucha es maricón”, decía una vecina. “Ahí va el joto”, escuchaba en la calle.

“…la agonía de un año que amarguras dejó en todos lo pechos.

Y la llegada, consecuencia lógica, del Feliz Año Nuevo.

Una voz varonil dijo de pronto:

¡Las doce, compañeros!

Digamos el requiescat

por el año que ha pasado a formar entre los muertos…“, quiso declamar para el Día de las Madres une Ociel niñe que tocaba la guitarra en la iglesia. Pero su maestra de primaria le dijo que no tenía la voz varonil, que no parecía hombre.

Aguantó eso durante años. Por tristeza y hartazgo, en plena adolescencia, cuando iba en segundo de secundaria, tomó la decisión de hacerse “muy masculino” y tener “novias”; ser alguien que no era para evitar más rechazo, incluyendo el de su mamá que rezaba el rosario en la colonia de Saltillo donde vivían.

Pero su orientación e identidad volvieron a resurgir a los 18 años en la licenciatura y se refugió en los libros.

OCIEL HOMOSEXUAL

Al aspirar a la justicia social, Ociel estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuando iba en cuarto año, tenía un novio que le llevaba diez años de edad, su familia ultracatólica de escasos recursos le rechazó y, como miles de integrantes de la comunidad LGBTQ+, se salió de su casa y de su núcleo familiar (padres, cuatro hermanas, dos hermanos y elle).

En esos duros meses, participó en un concurso de ensayo sobre derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. Al abordar la discriminación que vivió con su familia, hablaba sobre su novio y, al ganar el primer lugar, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila le pidió leerlo en público, frente a prensa y autoridades políticas. Así terminó de salir del clóset como homosexual.

“A la mitad del discurso se me quebró la voz y empecé a chillar, y las señoras que estaban ahí escuchando igual lloraron. Fue un evento muy emotivo”, evocó en una entrevista para el podcast sobre abogacía de Ibrain.

Entre señalamientos de “maricón” tras la lectura de ese ensayo, también estaba haciendo campaña para ser presidente de la sociedad de alumnos. Teniendo el mejor promedio de los aspirantes, ganó y fue el primer presidente abiertamente homosexual de la Facultad de Derecho de la UAC.

Meses después volvió a su casa.

Sus padres y hermanos le ofrecieron disculpas entre lágrimas, le abrazaron y aceptaron su orientación homosexual, acto que lo hizo sentir feliz y en paz. Se perdonó y los perdonó. Le Magistrade, de hecho, era el pilar económico de los Baena Saucedo hasta su asesinato.

En 2006, ya con un claro gusto por el derecho electoral, participó en un examen de oposición para ser supervisor electoral del entonces IFE. En el estado norteño de Coahuila también fue docente de Derecho Electoral, Proceso Legislativo y Gestión Pública en la Universidad del Desarrollo Profesional.

Pero su meta de ejercer el derecho electoral y la falta de plazas ahí lo sacó de su tierra de nacimiento. En 2011 se abrió una convocatoria pública para entrar de manera permanente al IFE, presentó el examen para competir con 2 mil 500 personas y quedó entre los primeros lugares. El lugar más cercano a Saltillo era Aguascalientes, un estado católico con valores tradicionales antiaborto y antiLGBTQ+.

Fue vocal en la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Aguascalientes (2011-2017) y en 2013 ganó el Premio de Méritos Administrativos otorgado por el instituto electoral. La Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó este momento antes de comenzar la sesión del pleno la semana pasada, durante un mensaje donde pidió un minuto de silencio y resaltó la congruencia y valentía de le Magistrade Ociel Baena tanto por romper “estándares establecidos” como por exigir la cultura del respeto hacia la diversidad sexual y el derecho al disenso:

“Quiero hacer un reconocimiento póstumo al primer Magistrade de nuestro país, Jesús Ociel Baena Saucedo, quien en su momento también formó parte de esta institución al desempeñarse como vocal secretario de la 04 Junta Distrital en Guanajuato y vocal de organización electoral en la 02 Junta Distrital en Aguascalientes. Valga el reconocimiento por su innegable labor en favor de la inclusión y visibilización de la comunidad LGBTTIQ+ y de diversos grupos vulnerables sin los cuales no es posible hablar de democracia”.

OCIEL DE SECRETARIO GENERAL A MAGISTRADE

Durante 2017-2021, Ociel Baena estuvo en las sesiones virtuales y presenciales del Tribunal Electoral de Aguascalientes como Secretario General de Acuerdos. Estuvo desde cero en la construcción de este nuevo Tribunal. Para verificar el quórum legal y conducir el orden del día de los magistrados, acudía con pantalón, saco, sin maquillaje y barba; lo felicitaban “por no parecer gay”.

“Me masculinicé para cuadrar, caerle bien a la gente y evitar la discriminación”, dijo sobre esa etapa en una entrevista con medio local.

Sobre esa etapa, su amiga la Diputada Salma Luévano recordó con nostalgia esto: “Cuando empezamos a involucrarnos más en los temas de los derechos humanos y político-electorales elle en ese entonces todavía no sentía esa fuerza para poder mostrar esa identidad y me decía de una manera tan bonita, tan hermosa, que yo era sus alas, que a través de mí volaba”.

En ese entonces Ociel ni siquiera sabía a nivel teórico lo que era una persona no binaria. Solo se presentaba como homosexual. La Magistrada presidenta Claudia Díaz de León designada por el Senado concluyó su cargo de cinco años. Salió una convocatoria para la nueva magistratura, pero era exclusiva para mujer y creyó que era el momento para exigir una cuota para la comunidad LGBTQ+ a través de una impugnación.

Su proyecto para impugnar le requirió documentarse durante meses sobre identidad de género, teoría queer y las muxes en Oaxaca. También le demandó escuchar varias advertencias sobre mesurar la impugnación a la convocatoria.

“Una persona me dijo inscríbete como mujer, pero es que tampoco me asumo como mujer, no es mi identidad. Entonces estoy en el limbo jurídico”, planteó en entrevista con la periodista Gabriela Warketin. “No me autoadscribo hombre, no me siento mujer, mi identidad que me hace sentir libre, perteneciente o que hace que me desarrolle en mi personalidad es este rompimiento de la dicotomía: de utilizar prendas de hombre, de mujer. De no tener esa presión social de tenerme que portar de cierta manera”, explicó a días de tomar el cargo como Magistrade en esa charla.

El Tribunal Electoral de Aguascalientes transitó junto con elle de homosexual a persona no binaria. El 17 de mayo de 2021, el Día contra la Homofobia, publicó por primera vez una foto de elle como no binario: con saco rosa, moño, tacones y un cubrebocas de la bandera LGBTQ+. El discurso de odio comenzó, pero también su liberación.

“Dije basta. Si voy a hacer algo lo voy a hacer para mí y voy a hacer lo que jamás me había atrevido, y comencé a utilizar tacones (ya en eventos públicos visibles, no en fiestas privadas)”, aseguró.

En marzo de 2022, obtuvo su título de Doctore en Derecho con la primera tesis doctoral con lenguaje no binario porque, siempre decía, el lenguaje visibiliza y da valor. “Este logro como todos los demás, a mi padre y a mi madre”, publicó en su Instagram.

Además de ganar la impugnación a la convocatoria, ante la falta de designación del Senado de la nueva magistratura y por la cuota arcoiris, le correspondió ocupar el espacio. Ociel Baena se convirtió en le primer Magistrade no binario del Tribunal Electoral de Aguascalientes el 1 de octubre de 2022.

“Rompimos un tema en derecho político-electoral. Llevo dos años en esta nueva etapa de mi vida como una persona visiblemente no binaria y con una orientación homosexual”, dijo entonces.

Pero le costó mucho trabajo llegar a ese cargo reconocido a nivel América Latina. “He tenido que luchar contra los tabúes, en el propio Instituto Electoral de Coahuila sufrí discriminación. He estado solo accediendo a cargos por oposición (exámenes), estudiando día y noche, porque cuando te acercas con alguien y saben que soy una persona de la comunidad se te cierran las puertas”, declaró en el podcast Carlos Dice.

Durante el año en que fue Magistrade, antes de que hallaran su cuerpo atacado con un arma cortante, impulsó los baños incluyentes para personas no binarias en el Tribunal Electoral de Aguascalientes; logró el casillero no binario en la credencial para votar y obtuvo tanto la primer acta de nacimiento no binaria de su natal Saltillo como el primer pasaporte no binario de Cancillería.

“Por primera vez nos entregan un documento no binario sin la necesidad –como en el registro civil y en el INE– de litigio estratégico. Y la que incluya”, afirmó le Magistrade al excanciller Marcelo Ebrard.

OCIEL VÍCTIMA DE HOMICIDIO

La escolta de le Magistrade Ociel Baena era a nivel estatal, brindada por el Gobierno de Teresa Jiménez por petición de la Diputada federal Salma Luévano –también víctima de amenazas– porque en julio fue acribillado con una decena de balazos Ulises Nava, un activista LGBTQ+ de Guerrero al salir de su participación en el Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris realizado en Aguascalientes y cuyo homicidio sigue sin investigarse por la Fiscalía estatal con perspectiva de diversidad sexual.

Aquella madrugada de lunes 13 de noviembre en que fue asesinade venía regresando sin escolta de Oaxaca, donde dio una conferencia sobre acciones afirmativas (cuota arcoiris). Su cuerpo de 38 años fue hallado sin vida dentro de su casa en Aguascalientes, uno de los estados más conservadores de México. En diciembre cumpliría 39.

“La Senadora Martha Márquez es responsable también de este suceso si bien no directamente, lo es indirectamente porque a través de su discurso lo que está haciendo es motivar que las personas LGBT nos expongamos”, aseguró le Magistrade Ociel Baena la noche del 15 de julio en que fue asesinado Ulises.

Desde entonces sintió miedo de ser el siguiente, compartió la Diputada Salma Luévano. Y un tuit lo reveló: “Derivado de los múltiples ataques a mi persona, el homicidio de Ulises, los discursos de odio de la Senadora Martha Márquez, las amenazas de muerte en mis redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó dar vista al Mecanismo de protección integral de personas defensoras de DDHH”, publicó Ociel el 31 de julio. Pero nunca lo obtuvo.

“Le Magistrade tenía mucho miedo, no vivía en paz. Estaba con mucha preocupación, mucha inseguridad por toda esta persecución tan malvada por parte de la Senadora Martha Márquez. Esta persecución hacia su persona, hacia su identidad y todo este señalamiento tan cruel”, afirmó la Diputada federal.

Y esto, considera, tiene un motivo: “en los tribunales electorales estatales hay tres magistraturas, de los cuales uno la ocupa una cuota de la Senadora Martha Márquez y el otro que suplía le Magistrade Ociel. Ella empezó una cacería política, una cacería de discriminación, una cacería de chantaje y de amenazas. Dentro de su equipo el Fiscal de Aguascalientes, el Fiscal electoral estatal y el Licenciado Edgar levantan una denuncia por acoso sexual contra le Magistrade, lo cual era una bajeza, una mentira; todo esto articulado por la Senadora Martha Márquez por esa avaricia de quedarse con este espacio bañado en sangre [del Tribunal]”.

Más de una semana después del asesinato de le Magistrade, la Senadora expanista y católica Martha Márquez apareció. Ni siquiera había acudido al Senado de la República donde debía acudir a sesionar para, entre otros temas, votar la renuncia del exministro Arturo Zaldívar.

En un Facebook live desde su oficina en Aguascalientes, dijo que había estado llorando mucho. Pero no por el asesinato, sino por haber recibido amenazas digitales contra ella y sus hijos, y por no contar con escoltas de la Guardia Nacional solicitadas por la FGR a partir de las amenazas recibidas por Twitter.

“He sido objeto de señalamientos por parte de Salma Luévano”, aseguró. “No soy una persona mala, no soy una persona mal intencionada […] Estoy con quienes no creen en la Fiscalía estatal porque hubo inconsistencias y porque siempre hay inconsistencias”, agregó.

Desde una perspectiva del activismo LGBTQ+, Andrés Treviño observó que “es muy preocupante que los perfiles como esta Senadora y otras figuras de la política mexicana, que han usado los discursos de odio como una estrategia de posicionamiento o por votos, no logren dimensionar los efectos que eso tiene y dicen que es en sentido figurado y es su ‘libertad de expresión’. Les dan a las personas un consentimiento para odiar”.

Pero entre tanto odio, también había cariño. El activismo y cariño a nivel nacional hacia le Magistrade Ociel Baena se vio reflejado el lunes 13 de noviembre, el día en que hallaron su cuerpo. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de la CDMX, Mérida, Aguascalientes y demás ciudades para manifestar su tristeza e indignación con luces de veladoras y banderas de la comunidad. Pocas veces la comunidad se ha visto tan unida.

“Crimen pasional, mentira nacional”, recriminaron a la Fiscalía de Aguascalientes que, en menos de 24 horas sin peritaje ni haber recogido los cuerpos, determinó que había sido un crimen pasional por parte de su pareja Dorian Nieves de 37 años y omitió las amenazas que le Magistrade había denunciado al grado de solicitar el mecanismo de protección que, de acuerdo con el Subsecretario de Gobernación, nunca le fue otorgado.

Andrés Treviño, activista LGBTQ+, dijo que la actuación de la Fiscalía estatal generó muchas dudas. “Este discurso de odio era público: todos habíamos visto la cantidad de odio que recibía en redes sociales, las declaraciones de figuras de muchísimo alcance nacional dirigidas directamente hacia elle e indirectamente hacia la población de la diversidad sexual”, afirmó. Y aún así, “siempre fue una persona inspiradora. Ociel no solo era muy inteligente en términos de su litigio estratégico, gran estratega, sino que además tenía una valentía inmensurable”, destacó Treviño.

En septiembre de 2023, a dos meses de ser víctima de un presunto crimen de odio, Ociel declaró lo siguiente para el programa “Transculturas” del canal 22 de televisión pública:

“Me siento plene, me siento que estoy haciendo historia para mí, que estoy rompiendo mis propios techos de cristal, que estoy haciendo lo correcto y lo que jamás me había atrevido a hacer porque ya no busco la aprobación de la sociedad”.

Y la que juzgue…

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.