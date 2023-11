“¡Crimen pasional es mentira nacional!”, gritan en manifestación por Magistrade Ociel

“¡Crimen pasional es mentira nacional!”, “¡Ociel no murió, el Estado le mató!” y “El Estado no me cuida, me cuidan mis amigues!”, fueron algunas de las consignas replicadas por las y los asistentes, quienes llevaron velas en memoria del funcionare electoral.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Cientos de personas se reunieron esta noche en la Estela de Luz de la Ciudad de México (CdMx) en protesta de la muerte del Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja.

Luego de que se diera a conocer el hallazgo sin vida del funcionare electoral, varias personas convocaron a un acto en memoria suya. El punto de reunión, en la Estela de Luz en la zona de Chapultepec, en la capital del país.

"¡Crimen pasional es mentira nacional!" corean personas de la comunidad LGBTIQA+ en la Estela de la luz. pic.twitter.com/yYCax9CzWn — Noah 🍁🌧🌫 (@NoahOlivaw) November 14, 2023

Varias imágenes difundidas en redes sociales muestra la multitud que acaparó las inmediaciones de la Estela, sobre todo en Paseo de la Reforma, donde miles caminaron en las calles, pasando por el Ángel de la Independencia, en exigencia para esclarecer lo sucedido con Ociel Baena.

“¡Crimen pasional es mentira nacional!”, “¡Ociel no murió, el Estado le mató!” y “El Estado no me cuida, me cuidan mis amigues!”, fueron algunas de las consignas que fueron replicadas.

Así se ve la estela de luz en el acto de memoria a Ociel Baena. Su muerte es, quizás, el hecho más violento ocurrido en el poder judicial en los últimos años. pic.twitter.com/8c3jxyukC9 — Maurizio Montes de Oca (@maumondeo) November 14, 2023

El día de hoy, después de que trascendió la noticia del hallazgo sin vida de Jesús Ociel Baena y su pareja al interior de su domicilio en Aguascalientes, las autoridades de la entidad recopilaron las primeras impresiones al llevar a cabo las indagatorias iniciales.

En conferencia de prensa, Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado de Aguascalientes, reportó que una vez que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la propia dependencia que encabeza acudieran al lugar de los hechos, se percataron de la inexistencia de señal de incursión de una tercera persona en el lugar; así como de lesiones presuntamente producidas con navajas de afeitar.

“Encontramos también ya algunos indicios que nos pudieran llevar a determinar que hay evidentemente una lesión corporal”, explicó Jesús Figueroa Ortega, titular de la FGE.

En el lugar de los hechos encontraron hojas de navajas de rasurar, objetos que pudieran ser los objetos con los que fueron provocadas las lesiones en ambas personas; sin embargo, ambas autoridades han reiterado que las investigaciones continúan.

¡JUSTICIA! Para el Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y para todes las vidas perdidas durante la lucha LGBT 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇲🇽💜. Estas imágenes corresponden a esta noche en la Estela de Luz CDMX. pic.twitter.com/AyNlEMVvZH — Gaylor Moon 🏳️‍🌈🌙🎖️💗 (@SoyCriSzis) November 14, 2023

“Lo que podemos decir, insisto, es que hay aparentemente lesiones ocasionadas, no sé si denominarlas armas o navajas, como ya las refirió, objetos cortantes y que estas son las lesiones que provocaron la pérdida de la vida de estas dos personas”.

La empleada doméstica de Ociel Baena, quien encontró los dos cuerpos sin vida, refiere que encontró el domicilio completamente cerrado.

“En la verificación de cámaras, tanto internas del coto como externas, se tiene registrado que las dos personas llegaron a su domicilio cerca de la 1:00 horas y ninguna otra persona pudo incursionar a ese domicilio o al propio fraccionamiento”, añadió el titular de la SSP.

Por su parte, Figueroa Ortega, refirió que los elementos de dicha dependencia continúan en el domicilio para levantar todos los indicios que permitan dar con las causas del deceso de ambas personas.

Posicionamiento del acto de memoria del Magistrade Jesús Ociel Bahena. Que fue encontrado muerto junto con su pareja. Después, un minuto de aplausos. Estela de Luz, Ciudad de México. pic.twitter.com/OKgAcg1tUP — Pablo Ramos García (@doncaiman) November 14, 2023

ULISES NAVA, OTRO ACTIVISTA LGBT+ ASESINADO EN AGUASCALIENTES

Ulises Salvador Nava Juárez, activista guerrerense de la comunidad LGBTTTIQA+, fue asesinado el 15 de julio a tiros a las afueras del Museo Descubre, en Aguascalientes.

De acuerdo con reportes de medios locales, el activista habría sido atacado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes perpetraron el ataque directo.

🚨 Paseo de la Reorma se llena de gritos que exigen justicia para le magistrade Ociel Baena. ¡"Ociel no murió, el Estado le mató!" El contingente sigue pasando frente al Ángel de la Independencia. Indignación es la palabra. pic.twitter.com/0D71Vyj9Qg — Noah 🍁🌧🌫 (@NoahOlivaw) November 14, 2023

Nava Juárez había presentado en la capital hidrocálida una ponencia en el Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris en México.

Al momento de lo ocurrido, le propie Ociel Baena Saucedo había reaccionado al asesinato, quien lamentó lo sucedido en sus redes sociales; además de formar parte de las manifestaciones con el fin de exigir justicia.

Nos dejas un legado en tu lucha por la dignidad de nuestra población. Desde la UAGro trabajaste con una visión de inclusión LGBT. Tus alas siempre dieron cobijo a todes y ahora desde el cielo te pedimos que nos des fuerza para alzar la voz: #JusticiaparaUlises pic.twitter.com/oEjJ5DUjeh — OCIEL BAENA (@ocielbaena) July 17, 2023

“Este lamentable hecho sucedió al concluir el primer encuentro nacional de activistas por la diversidad sexual, al cual asistió nuestro compañero Ulises en representación del estado de Guerrero”, compartió.

“Estuve en tus últimos minutos de vida amigo Ulises, esta red llena de discurso de odio es muestra de la podredumbre por la intolerancia hacia nosotres. Justicia para Ulises. Nos faltas tú”, escribió.

Enérgico Posicionamiento, Nadie Mas, se Condena Enérgicamente, el Asesinato de Ulises Salvador Nava Juarez. pic.twitter.com/dzP0oPpxVX — Cronos Guerrero (@MoisesCronos) July 16, 2023

Por su parte, Javier Saldaña, Rector electo de la Universidad autónoma de Guerrero, también manifestó su condena y recordó que Nava Juárez estuvo en su equipo desde que el joven estaba en la preparatorio, y posteriormente dentro de la universidad.

Asimismo, en un posicionamiento firmado por 37 colectivos de la comunidad, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes hiciera la investigación con perspectiva LGBTTTIQA+ y que presente a los presuntos asesinos, “pero sobre todo genere un clima de confianza con su actuar para quienes somos activistas de la LGBTTTIQ+ de su estado y del país, sin simulaciones, quienes asistieron al encuentro merecen trato digno y poder regresar a sus estados seguros, nosotres no somos los asesinos”.