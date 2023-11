La familia de Ociel Baena rechaza la hipótesis de la Fiscalía de Aguascalientes

El padre de Ociel Baena señaló que la principal hipótesis de la Fiscalía de Aguascalientes es una “falta de respeto a la inteligencia” y una mentira.

Ciudad de México, 15 noviembre (SinEmbargo).- La familia de Jesús Ociel Baena Saucedo rechazó la principal hipótesis que maneja la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes, de que Dorian Herrera, pareja del Magistrade, le habría asesinado y que, posteriormente, se habría quitado la vida.

Juan Baena Hernández, padre de Ociel, consideró que la hipótesis de la Fiscalía de la entidad “es una falta de respeto” y una mentira, y pidió que no quedara estancado el caso.

“Es una falta de respeto a la inteligencia, no nada más de nosotros, sino de todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto. No es cierto lo que ellos [la FGE] están manejando. Sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que la mayoría no lo creemos. Ojalá esto pueda tener eco y algún día mi hije vea que su lucha no fue en vano”, dijo.

Por su parte, Cinthya Baena, la hermana de Ociel, rechazó también lo dicho por el Fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, pues aseguró que tanto su familiar como su pareja eran personas “muy tranquilas, muy pacíficas”, por lo que cree “falso” que Dorian haya asesinado al Magistrade.

“Queremos justicia, que limpien su nombre, porque es falso todo lo que están diciendo. Ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho. En ellos no existía la maldad, es falso todo eso [la hipótesis de la Fiscalía de Aguascalientes], ellos acababan de llegar de su viaje de Oaxaca juntos, felices, contentos”, mencionó.

“Nosotros hablamos con él [Jesús Ociel] el domingo en la noche, llegando del Aeropuerto, estaban contentos los dos, eran felices como siempre”, agregó la mujer.

“Son mentiras, no es cierto. Nosotros hablamos con ellos. Mis papás siempre estaban al pendiente de ellos, de cómo les iba en el viaje, cómo estaban, por las amenazas que él había recibido cuatro días antes. Ellos se querían mucho, eran muy felices, era una pareja muy estable, ya llevaban mucho tiempo juntos con muchos planes a futuro”, sostuvo.

Anoche, a las afueras del recinto funeral Latinoamericano, en Saltillo, Coahuila, donde esperaban el arribo del cuerpo del Magistrade para ser despedido por familiares y amigos, su hermana Dulce compartió que regresaron muy consternados de Aguascalientes por el “veredicto” que dieron las autoridades sobre la causa de muerte de su hermane.

“No creemos que haya sido un hecho pasional. Exigimos al estado de Aguascalientes que nos apoye, que este caso se aclare”, añadió.

Dulce también pidió a la Gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel que apoye para que el caso sea esclarecido. “Quiero que mi hermane se quede en paz”, pidió.

Las autoridades mexicanas enviaron ayer mensajes contradictorios sobre la muerte violenta de la destacada figura LGBTQ+, después de que miles de mexicanas y mexicanos marcharan el lunes por la noche para exigir justicia.

El cuerpo de Ociel Baena presentaba una veintena de heridas y se encontró junto al de su pareja, en un domicilio de la ciudad de Aguascalientes, en el centro de México, según la Fiscalía estatal.

Al dar a conocer nuevos detalles del caso, la Fiscalía de Aguascalientes planteó como hipótesis que la pareja del activista, Dorian Herrera, asesinó a Baena con navajas de afeitar antes de quitarse la vida.

“Puede parecer una hipótesis, para muchas personas, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos, sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios. Y eso sin mencionarte toda la inspección que se realizó sobre el lugar”, indicó el Fiscal Jesús Figueroa Ortega a medios locales.

Figueroa Ortega agregó que Baena presentó una herida mortal en la yugular y que se encontraron manchas de sangre en la cama y huellas de pisadas ensangrentadas en la casa.

Horas después, la Fiscalía de Aguascalientes informó a The Associated Press que Herrera había dado positivo a metanfetamina. Sin embargo, las autoridades federales pidieron el martes cautela en la investigación. Félix Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos de México, dijo en conferencia de prensa que “es un caso relevante para nosotros no solamente por el activismo que llevaba a cabo le Magistrade”, sino también porque el Gobierno quiere que todos los delitos se investiguen.

La impunidad campa a sus anchas en México. Sólo uno por ciento de todos los delitos cometidos fueron denunciados, investigados y resueltos en 2022, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La hipótesis de la Fiscalía estatal fue inmediatamente rechazada por la familia y las amistades de Baena y Herrera, quienes aseguraron que esta versión de los hechos era “completamente impensable”.

Máximo Carrasco, amigo de la pareja desde hace más de cinco años y quien habló en nombre de las familias de la pareja, dijo que sus seres queridos exigían que la investigación pase a manos de investigadores federales.

“Yo sabía cuál era su dinámica de pareja”, dijo Carrasco. “Era un crimen de odio… La Fiscalía no está haciendo su trabajo, porque en lugar de investigar, quiere dar carpetazo”.

Carrasco mencionó que a menudo invitaba a Baena y a Herrera a quedarse en su casa de Ciudad de México y que ni él, ni nadie cercano, vio otra cosa que una relación cariñosa y respetuosa. Carrasco, que los vio apenas una semana antes de morir, se hizo eco de otros relatos que describen al Magistrade y a Herrera como personas animadas y que hablaban apasionadamente sobre el activismo futuro.

Baena fue la primera persona abiertamente no binaria en asumir un cargo judicial en México, en el Tribunal Electoral estatal de Aguascalientes, y rompió otras barreras en un país donde los miembros de la comunidad LGBTQ+ son a menudo objeto de violencia.

Baena hizo historia en octubre de 2022 al asumir el cargo de Magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Se cree que fue la primera persona no binaria en Latinoamérica en asumir un cargo judicial. Baena rompió otra barrera en junio pasado cuando formó parte de un pequeño grupo de personas en recibir los primeros pasaportes no binarios emitidos en México.

Baena publicaba con cierta regularidad fotografías en las que aparecía con falda, zapatos de tacón alto o con un abanico con los colores del arcoíris dentro de las oficinas del Tribunal, además de realizar labores de activismo en redes sociales, donde tenía cientos de miles de seguidores.

El mes pasado Baena recibió un certificado del Tribunal Electoral en el que se le reconocía con el pronombre de género neutro “maestre”, un importante paso en el idioma español, que tradicionalmente tiene pronombres masculinos y femeninos.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT registró 305 crímenes violentos de odio contra minorías sexuales entre 2019 y 2022, incluyendo asesinatos y desapariciones, entre otros.

-Con información de AP