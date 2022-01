El mundo registra nuevo récord de casos diarios de COVID: 3.84 millones en 24 horas

Ginebra, 27 de enero (EFE).- El mundo registró 3.84 millones de nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord pese a que la curva de contagios parece indicar que la oleada asociada a Ómicron se está ralentizando, según las cifras provisionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ninguna de las olas anteriores se había superado el millón de casos diarios, una cifra que casi se cuadruplica en la actualidad, lo que muestra el avance exponencial de la variante Ómicron, si bien los casos están creciendo más lentamente (un cinco por ciento la semana pasada frente al 20 por ciento de la anterior y el 55 por ciento de la previa).

En el acumulado en dos años de pandemia, los casos confirmados por la OMS ascienden a 356 millones (equivalentes a un cinco por ciento de la población mundial), mientras que más de 5.6 millones de personas han fallecido.

Un 90 por ciento de los casos de COVID-19 analizados en la red de laboratorios global GISAID, asociada a la OMS, detectan ya la variante Ómicron, mientras que la Delta, que fue dominante en 2021, concentra el resto y sigue su retroceso.

Dr @mvankerkhove describes potential future scenarios on #COVID19 and Omicron and what we can do to turn the tide ⬇️ pic.twitter.com/LUFqyQj3O4

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 26, 2022