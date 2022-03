Blinken aclara que EU no busca un cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar

Jerusalén, 27 mar (EFE).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aclaró hoy durante una visita a Israel que su Gobierno “no tiene como estrategia un cambio de régimen en Rusia”, tras las declaraciones ayer del Presidente estadounidense, Joe Biden, de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, “no puede permanecer en el poder”.

“Como saben, y como nos han escuchado decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia, ni en ningún otro lugar”, mencionó el Secretario de Estado, que agregó que “en este caso, como en cualquier caso, depende de la gente del país en cuestión, depende del pueblo ruso”.

Blinken se encuentra actualmente en Israel para una visita oficial, que incluyó reuniones hoy con el Primer Ministro, Naftali Benet; el Presidente, Isaac Herzog, y el Ministro de Defensa, Beny Gantz, además de con Lapid, y que continuará con una reunión esta tarde en la ciudad cisjordana de Ramala con el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.

Durante sus reuniones de hoy, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó los esfuerzos de mediación israelíes entre Rusia y Ucrania y agradeció la ayuda humanitaria brindada por el Estado judío, sobre todo mediante el establecimiento de un hospital de campaña para atender a heridos en territorio ucraniano.

Blinken agradeció además el rechazo público de las autoridades israelíes ante la invasión rusa a Ucrania y el compromiso de que Israel no permitirá que Rusia le utilice para evadir las sanciones impuestas tras la ofensiva.

Otro de los temas abordados hoy fue el avance de las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán, algo que Washington impulsa y a lo que Israel se opone.

“Tengo muchas esperanzas de que Estados Unidos escuche las voces preocupadas de la región, de Israel y otros, sobre este asunto crítico”, señaló Benet durante una conferencia de prensa conjunta, en la que destacó además que, aunque existan diferencias, la alianza con Estados Unidos es inquebrantable.

US President Joe Biden ended his speech in Poland by calling for Russian leader Vladimir Putin's removal, saying: "For God's sake, this man cannot remain in power." pic.twitter.com/TcbqiiL160

— DW News (@dwnews) March 26, 2022