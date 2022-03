Objetivo de Ucrania es que Rusia se retire a donde estaba antes de invasión: Zelenski

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha revelado este domingo que el objetivo del Gobierno ucraniano es que Rusia acepte la retirada de sus fuerzas a las previas al inicio de la invasión del 24 de febrero, manteniendo así su presencia en Crimea, Donetsk y Lugansk.

Had a constructive conversation with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov. Informed about the course of counteraction to 🇷🇺 aggression. The critical humanitarian situation in 🇺🇦 cities and villages was discussed. We have to stop the humanitarian catastrophe together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2022