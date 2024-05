Isabel Allende vuelve con Perla, la súper perrita, un relato sobre el bullying

Perla, la súper perrita, de la escritora Isabel Allende es una obra que está inspirada en su perrita, a la que su exesposo rescató meses antes de morir. Es un trabajo con el que quiere transmitir un mensaje importante: no callarse ante el bullyingpequeños.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- El próximo jueves 30 de mayo sale a la venta Perla, la súper perrita, el nuevo libro de la escritora chilena Isabel Allende, publicado por la editorial, Penguin Kids, con el que busca acercar a los niños a la literatura y llevar un importante mensaje en contra del bullying.

Perla, la súper perrita es una obra que está inspirada en su perrita Perla, a la que su exesposo rescató meses antes de morir, con la que quiere transmitir un mensaje importante: no callarse ante el bullying, ésto a través de la historia de un pequeño niño que es víctima de acoso por parte de otros pequeños en el colegio donde estudia.

“Una de las pocas cosas que puedo decir en defensa de este librito es que pone el tema [del bullying] sobre la mesa, si el padre o los maestros leen con el niño, pueden hablar del tema, pueden preguntar. He escrito tres libros para niños y los tres libros son sobre temas de los niños, que los niños no hablan, para ponerlos sobre la mesa”, explicó la escritora.

Señaló que quien motivó el libro de Perla, la súper perrita, fue Johanna Castillo, quien durante años exhortó a Allende a escribir literatura infantil, pero ante la falta de niños pequeños en su entorno familiar, este proyecto no se concretó hasta que a su vida llegó la nieta de una vecina con la que empezó a convivir con más frecuencia y a quien le encantan los animales.

Isabel Allende detalló que la historia de Perla es real, porque tanto la perra existe como la situación que atravesó la can, cuando un perro más grande intentó atacarla y ella se defendió, suceso le dio la idea del libro para llevar el mensaje de que “el abusador es cobarde y hay que enfrentarlo”.

“Los abusadores son cobardes, cuando uno los enfrenta, escapan, siempre abusan del más débil, del más pequeño, y si pueden, tienen una pandilla, tienen dos o tres que los ayudan, solos no se atreven”, sostuvo la escritora chilena.

“Yo no tuve que invitar nada, porque realmente Perla existe, y la aventura de Perla en el libro también ocurrió. Fuimos con ella al parque y se soltó un perro grande, la atacó y antes de que yo alcanzara a abrirme de brazos delante del mastín que la atacó, ella [Perla] se dio vuelta y lo enfrentó”, recordó.

La escritora ahondó que en este nuevo libro lo que ella intentó fue escribir desde la perspectiva de Perla, su perrita, y a través de la “voz” ella hacerles llegar su mensaje a los pequeños, quienes actualmente están más expuestos al bullying, debido a auge de las redes sociales.

“Yo traté de escribir esta historia desde el punto de vista de Perla, para que no pareciera que yo le estoy predicando nada al niño, yo no tengo nada que enseñarle a un niño, lo único que puedo mostrarle, un camino. Por eso la voz de Perla es tan importante, que no fuera la voz mía contándole el cuento”, explicó.

“Inspirado en la historia de la mascota de la propia Isabel Allende. Perla, la súper perrita, cuenta las aventuras de Perla, una perrita valiente y mágica, y su familia, que la adora”, señala la descripción del libro.

“Perla es una perra de armas tomar, y tienen dos superpoderes: hacer que todo el mundo la quiera y ladrar a voz en cuello. Cuando se entera de que su pequeño hermanito humano, Nico Rico, está siendo acosado en el colegio, Perla le ayuda a descubrir sus propios superpoderes para hacer frente a sus acosadores”, se agrega.

Perla, la súper perrita es el primer libro de una trilogía de obras ilustradas, dirigidas a niños, que fueron escritos por Isabel Allende, una novelista, feministas y filántropa, con los que debuta en el ámbito de la literatura infantil “después de una vida de éxitos como novelista. Publicado en español por Penguin Kids, sello perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial”, señala la descripción de la novela.