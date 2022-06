STARZPLAY libera el primer tráiler y el póster de la serie Queer As Folk

La nueva adaptación de la serie homónima estrenada en los años 2000 llegará a la plataforma de streaming el próximo 31 de julio y será protagonizada por Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, CG, Johnny Sibilly y Ryan O’Connell.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El servicio de streaming STARZPLAY compartió el póster y el primer tráiler oficial de la serie Queer As Folk, que llegará a finales de julio.

A través de redes sociales, la plataforma reveló la fecha de estreno de la serie con un emocionante tráiler que muestra un poco de la trama de la serie, misma que es una adpatación de la serie homónima de los años 2000.

“Tu comunidad es tu familia. #QueerAsFolk se estrena el 31 de julio por #STARZPLAY”, se lee en la publicación.

Tu comunidad es tu familia. #QueerAsFolk se estrena el 31 de julio por #STARZPLAY. pic.twitter.com/8gLMmmk0ZY — STARZPLAYLATAM (@starzplaylatam) June 27, 2022

Producida por UCP y creada por Stephen Dunn, Queer As Folk es una adaptación de la serie británica creada por Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), acerca de un grupo diverso de amigos en Nueva Orleans cuyas vidas cambian para siempre después de una terrible tragedia.

Esta versión de la serie está ambientada en Nueva Orleans e incluye a personajes transgénero, no binarios y con discapacidad. Asimismo, será protagonizada por Devin Way (Grey’s Anatomy), Fin Argus (The Gifted), Jesse James Keitel (Big Sky), CG, Johnny Sibilly (Hacks) y Ryan O’Connell (Special).

Además, contará con la participación especial de Kim Cattrall (Sex and the city), Juliette Lewis (Yellowjackets), Ed Begley Jr. (Better Call Saul), Armand Fields (Work in Progress), Chris Renfro (Reno 911!), Eric Graise (Step Up: High Water), Sachin Bhatt (Grace & Frankie), Benito Skinner, Nyle DiMarco (Dancing with the Stars), Lukas Gage (The White Lotus; Love, Victor), Megan Stalter (Hacks), Olli Haaskivi (Manifest) y Calvin Seabrooks (4400).

Queer As Folk aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 31 de julio con ocho episodios que llegarán cada semana.