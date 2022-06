Mujer de EU dice en VIDEO que huele “a tacos” tras viaje a México: “Racista”, reviran

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Una mujer identificada como Holly Weaver Smith, dueña de la boutique Sweet Savannah, en Lexington, Carolina del Norte, EU, mostró su racismo por medio de un video compartido en TikTok.

La mujer estadounidense se expresa con desprecio luego de haber viajado a México durante una semana y aseguró que regresó con olor a tacos y enchiladas.

Hello, Holly Weaver Smith of Lexington, North Carolina. Owner of Sweet Savannah Boutique. pic.twitter.com/TnLK1j9do0

— Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 26, 2022