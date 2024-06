Un ataque aéreo israelí deja al menos 19 muertos y varios heridos al sur del Líbano

MADRID, 27 Jun (EUROPA PRESS).- Al menos 19 personas murieron y otras cinco resultaron heridas el miércoles por la noche tras un ataque del ejército de Israel contra un edificio en la ciudad de Nabatiye, situada en el sur del Líbano, en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia chií Hezbollah, que amenazan con una expansión del conflicto en la Franja de Gaza.

En torno a las 22:00 horas (tiempo de España), un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio de dos plantas en el barrio de Al Masha, dejándolo “completamente destruido”, según informó la agencia de noticias libanesa estatal NNA.

Las autoridades se trasladaron al lugar para realizar servicios de rescate y atender a los heridos, de los que al menos cinco fueron trasladados a los hospitales cercanos.

Footage from an apartment that was close to the israeli strike in Nabatiyeh pic.twitter.com/7B6jYR1sj8

— Baked Fella (@Baked_Fella) June 26, 2024