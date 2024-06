La reforma a Poder Judicial no afecta a trabajadores: AMLO; se van a beneficiar, dice

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este jueves a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que no se dejen engañar porque la reforma que impulsa no afecta ninguno de sus derechos; sino que por el contrario, pues les traería beneficios al desterrar el influyentismo, el nepotismo, la imposición y la corrupción.

“Primero, aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada qué temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción“, dijo.