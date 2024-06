El Presidente dice que buscará “arreglo” con empresa china sobre concesiones de litio

La empresa Ganfeng Lithium informó que registró un arbitraje en contra del Gobierno de México por el retiro de nueve concesiones a sus empresas filiales Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium Ltd para explotar y producir litio en Sonora.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que su Gobierno buscará llegar a un acuerdo con la compañía china Ganfeng Lithium, luego de que esta semana iniciara una demanda internacional ante la cancelación de concesiones relacionadas con un proyecto de extracción de litio en Sonora.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que “no aplica” el reclamo de la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ya que señaló que las concesiones no eran específicas de litio, sino de la minería en general.

“Nosotros consideramos que se entregó [la concesión] de manera genérica, no en específico para el litio, sino para la minería, y pensamos que no aplica el que se esté haciendo este reclamo. Vamos a buscar arreglo”, dijo.

Asimismo, recalcó que el litio se nacionalizó, por lo que destacó que México y sus empresas se deben beneficiar del mineral; y que lo más que podría llegar a pasar es una asociación con la empresa china, pero “con el predomino del interés nacional”.

“Tiene que haber un acuerdo porque el litio se nacionalizó. No queremos que participen empresas particulares. Sí puede llevarse a cabo alguna asociación, pero con el predominio del interés nacional, en el caso del litio, y sí vamos a acudir a estos paneles internacionales para defender nuestro derecho”, apuntó.

“Hay diferencias en cuanto a minas de litio en Sonora en una empresa de origen chino. Se está llevando a cabo un litigio porque nosotros consideramos que el litio es de la Nación”, explicó.

Además, el Presidente compartió que ofreció “buscar un arreglo” el pasado mes de abril durante una visita del representante especial del Gobierno chino para Asuntos Latinoamericanos y vicepresidente de la Asociación China de Diplomacia Pública, Qiu Xiaoqi, con quien habló del tema, y le expuso que se debe dar un acuerdo con la compañía de aquel país asiático porque el litio fue nacionalizado en este sexenio.

El pasado 25 de junio, la empresas china Ganfeng Lithium informó que el CIADI registró un arbitraje en contra del Gobierno de México, quien le retiró sus concesiones a sus empresas filiales Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium Ltd para explotar y producir litio en la sierra de Sonora.

En noviembre, el Presidente había explicado que las concesiones habían sido canceladas porque fueron entregadas para la explotación de otros metales, como plata y oro, pero no para la explotación de litio. “Entonces por eso fue el decreto de nacionalización del litio”, dijo.

No obstante, las empresa china consideró que la Reforma a la Ley Minera que fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril del 2022, no debería aplicarse para las concesiones preexistentes, por lo cual éstas no deberían verse afectadas con la entrada de las modificaciones.

De acuerdo con la empresa, la Dirección General de Minas (DGM) no presentó evidencia suficiente para acreditar las nueve concesiones que formarían parte del Proyecto de Litio de Sonora, por lo que las canceló, y se quedaron sin poder operar sus proyecto de arcilla de litio ubicado en el Bacadéhuachi, Sonora.

Sonora Lithium era el proyecto privado de litio más avanzado y más sonado en México, al inicio desarrollado por la empresa británica Bacanora Lithium, pero comprado por la empresa china Ganfeng Lithium. Estaba en fase de desarrollo con una primera producción programada para la segunda mitad de 2024.

Contaba con todos los permisos solicitados por el Estado mexicano: tenía nueve concesiones vigentes expedidas entre 2010 y 2015 por la Secretaría de Economía con vigencia hasta 2060- 2065 y una concesión en trámite desde 2013. Tenía el permiso ambiental autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente desde junio de 2017; así como una concesión de agua (02SON153407/09FNDA18) desde 2019 por un millón 419 mil metros cúbicos por año, en una zona con pocos recursos hídricos y en sequía extrema desde hace dos años.

El pasado 18 de abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la Ley Minera, enviada por el Presidente López Obrador, para proteger las reservas de litio en territorio mexicano.

Posteriormente, en agosto de 2022, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la creación del organismo descentralizado denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMX.

El objetivo del organismo es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.

–Con información de Dulce Olvera