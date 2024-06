La moneda mexicana no varía luego del anuncio de Sheinbaum y a la espera de Banxico

Los inversionistas están a la espera de la decisión de política monetaria del Banxico y el primer debate presidencial en Estados Unidos que sostendrán Joe Biden y Donald Trump.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– El peso mexicano permanece casi sin cambios en un día en el que se espera un fuerte comportamiento en el tipo de cambio por el contexto político y monetario en México y Estados Unidos.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio, de dólar a peso mexicano, se ubicó en 18.36 unidades, el mismo nivel en el que cerró el miércoles.

Alrededor de las 07:40 horas, tiempo del centro de México, el tipo de cambio se ubicaba en 18.43 unidades, con lo que el peso mostraba una depreciación de 0.62 por ciento.

Paralelamente, el índice dólar, el cual mide la evolución de esta divisa frente a una canasta de otras seis monedas principales, presentaba un retroceso del 0.15 por ciento al ubicarse en 105.89 puntos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Alrededor de las 11:00 horas, durante el anuncio de la presentación de otros cinco integrantes del Gabinete de la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tipo de cambio se ubicó en 18.39 unidades, sin grandes movimientos y en espera del segundo anuncio relevante del día: la decisión de política monetaria por parte del Banco de México (Banxico).

La segunda tanda de nombramientos de Claudia Sheinbaum estuvo conformada por Luz Elena González Escobar será titular de la Secretaría de Energía; David Kershenobich ocupará la Secretaría de Salud; Raquel Buenrostro se desempeñará como la próxima Secretaria de la Función Pública; Jesús Antonio Esteva Medina ocupará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Edna Elena Vega Rangel estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Los inversionistas están a la espera de la decisión de política monetaria del Banxico, que será a las 13:00 horas, y el primer debate presidencial en Estados Unidos que sostendrán Joe Biden del lado demócrata, y Donald Trump en el bando republicano arededor de las 07:40 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Los analistas no esperan cambios en la tasa de interés del Banxico, pronosticando que se mantengan en 11 por ciento. Hoy, además, inician los foros respecto a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, la cual ha generado un alto nivel de nerviosismo en los mercados.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos