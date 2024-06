EU: Superintendente de Oklahoma ordena a escuelas públicas que enseñen la Biblia

Por Sean Murphy

Oklahoma City, 27 de junio (AP) — El máximo funcionario de educación en Oklahoma ordenó este jueves a las escuelas públicas que incorporen la Biblia en las lecciones de quinto a duodécimo grado.

La instrucción generó la condena de grupos de derechos civiles y de partidarios de la separación entre iglesia y Estado, y algunos la calificaron de abuso de poder y violatoria de la Constitución de Estados Unidos.

La orden enviada a los distritos de todo el estado por el Superintendente estatal Ryan Walters, de extracción republicana, dice que la adhesión al mandato es obligatoria y que “se espera su cumplimiento inmediato y estricto”.

Oklahoma kids will learn that the Bible and the Ten Commandments are foundational for western civilization. The left is upset, but one cannot rewrite history. pic.twitter.com/iZKhv9tKoc

— Superintendent Ryan Walters (@RyanWaltersSupt) June 27, 2024