Varios restos humanos son hallados en Acapulco; reportan homicidio en Punta Diamante

Acapulco, Guerrero, 27 de agosto (ElSur).- Tres cabezas y restos humanos fueron dejados la mañana de este domingo en la avenida Ruiz Cortines, en la zona de hospitales, y en la avenida Fernando de Magallanes, a un costado del Centro de Convenciones de Acapulco.

Pasadas las 3:00 horas de hoy fue reportado al número de emergencias 911 que en los cofres de tres vehículos, un taxi azul y dos automóviles particulares, habían dejado las cabezas decapitadas de tres personas en la avenida Ruiz Cortines.

El primer automóvil, un taxi azul, se localizó cerca de la pozolería “Lulú”, un automóvil particular blanco estaba estacionado frente al mercado de La Laja, y el tercer vehículo, repartidor de agua, fue encontrado cerca del Aurrerá Exprés, todos en dirección hacia el centro.

Además, alrededor de las 6:30 horas fue localizado un taxi amarillo abandonado en la avenida Fernando de Magallanes, a un costado del Centro de Convenciones, con restos humanos en su interior.

Hasta las 9:00 horas, las autoridades no habían informado si estos restos correspondían a las cabezas humanas localizadas en la avenida Ruiz Cortines.

Por otra parte, anoche un hombre fue asesinado adentro del restaurante Buzos ubicado en el bulevar de Las Naciones, casi en el entronque con la autopista Viaducto Diamante.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas, luego de que dos sujetos persiguieron a un hombre que entró al establecimiento buscando protegerse.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.