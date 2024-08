La banda británica Oasis anuncia su regreso a los escenarios; harán una gira en 2025

LONDRES (AP).- Oasis volverá a los escenarios para una gira, anunció el martes la banda de britpop conocida por éxitos atemporales como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, poniendo fin a un parón de 15 años y, presumiblemente, a la larga disputa entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La banda anunció que las entradas para los 14 conciertos de la gira saldrán a la venta a las 9:00 horas del sábado. El tour comenzará el 4 y 5 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, e incluirá cuatro fechas en Manchester, otras tantas en el estadio de Wembley en Londres, dos en Edimburgo y otras dos en Dublín, donde terminará el 17 de agosto, según su publicación en redes sociales.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

