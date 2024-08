Israel anuncia que liberó a nuevo rehén en Gaza; Hamás tendría aún a 110 capturados

Israel ha rescatado en total a ocho rehenes, incluyendo algunos en dos operativos que mataron a decenas de palestinos; y su represalia ha sido matar a más de 40 mil palestinos, y desplazar al 90 por ciento de los 2.3 millones de habitantes de Gaza.

Por Melanie Lidman

JERUSALÉN, 27 de agosto (AP).— El ejército israelí dijo el martes que había rescatado a otro rehén en Gaza que había sido secuestrado durante el ataque del 7 de octubre: un ciudadano árabe de Israel.

El rescate trajo algo de alegría a los israelíes tras meses de guerra, pero también fue un doloroso recordatorio de que decenas de rehenes siguen cautivos pese a los esfuerzos internacionales para llegar a un cese al fuego que logre su liberación.

Qaid Farhan Alkadi, de 52 años, fue rescatado “en una compleja operación en el sur de la Franja de Gaza”, dijo el ejército. No dio más detalles. No se sabe por ahora si el rescate se hizo bajo fuego o si otras personas fueron muertas o heridas en el operativo.

For just right now, our hearts are full 💙: Family members of rescued hostage Qaid Farhan Alkadi run to greet him at the hospital. pic.twitter.com/bgzAfP9ZvI — Israel ישראל (@Israel) August 27, 2024

Alkadi pertenece a la minoría beduina israelí y trabajaba como guardia en una fábrica en el Kibutz Magen, uno de varios kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre. Tiene dos esposas y es padre de 11 hijos.

El Canal 12 de la televisión israelí mostró a la familia de Alkadi corriendo por el hospital a donde fue traído, tras enterarse de su liberación.

Su hermano, Hatem, dijo a reporteros que lo vieron bajarse de un helicóptero y caminar hacia una ambulancia que lo llevó a un hospital para exámenes médicos. La prensa israelí mostró una foto de Alkadi, algo demacrado pero sonriente, junto a su familia.

The brother of rescued hostage Qaid Farhan Alkadi, who was held captive for 326 days in Gaza, excitedly waits to see his brother: “I can’t explain these feelings. It’s better than being born again.” Welcome home ❤️ pic.twitter.com/PZ5GJW5LQw — Israel ישראל (@Israel) August 27, 2024

“Estamos tan emocionados de verlo y decirle que estamos todos con él”, dijo un familiar, que dio su nombre como Faez, al Canal 12. “Espero que todos los rehenes regresen a casa, para que todas las familias experimenten esta felicidad”.

El Ministro de Defensa israelí Yoav Gallant dijo que el operativo de rescate fue parte de “las acciones valientes y osadas del ejército a lo profundo de la Franja de Gaza”. Añadió que Israel “está comprometido con aprovechar toda oportunidad para lograr el regreso de los rehenes”.

Hamás todavía retiene a unos 110 rehenes, de los cuales aproximadamente un tercio al parecer han fallecido. La mayoría de los otros fueron liberados a cambio de prisioneros palestinos durante un cese al fuego en noviembre.

🚁MIRA los primeros momentos del regreso a suelo israelí del rehén rescatado Qaid Farhan Alkadi, en camino a reunirse con su familia después de 326 días en cautiverio de Hamás. pic.twitter.com/gBCCQlDm0A — FDI (@FDIonline) August 27, 2024

Israel ha rescatado en total a ocho rehenes, incluyendo algunos en dos operativos que mataron a decenas de palestinos. Hamás dice que algunos rehenes han muerto en bombardeos israelíes o en fallidos intentos de rescate.

Las represalias israelíes han matado a más de 40 mil palestinos, según funcionarios palestinos, que no distinguen entre civiles y combatientes. Han desplazado a 90 por ciento de los 2.3 millones de habitantes de Gaza y han causado fuerte destrucción en el asediado territorio.

Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado tratando de negociar un acuerdo para lograr la libertad de los demás rehenes a cambio de un cese al fuego duradero.

Today, the IDF and ISA rescued the hostage Qaid Farhan Alkadi, aged 52, from Rahat, who was abducted by the Hamas terrorist organization into Gaza on October 7. He is in a stable medical condition and is being transferred for medical checks at a hospital. His family has been… pic.twitter.com/lGBKa3aaaO — Israel Defense Forces (@IDF) August 27, 2024

El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido duramente criticado por las familias de los rehenes, y por gran parte de la sociedad israelí, por no llegar a un acuerdo que logre el retorno de los rehenes.

Hamás quiere canjear los rehenes por una tregua duradera, la retirada israelí de Gaza y la liberación de un gran número de prisioneros palestinos, incluyendo militantes de alto perfil.

La semana pasada, el ejército israelí recuperó los restos de seis rehenes en el sur de Gaza. El vocero militar israelí, contraalmirante Daniel Hagari, dijo entonces que el ejército está recabando más información para efectuar más rescates, pero añadió que “no podremos liberar a todos únicamente por medio de operativos de rescate”.