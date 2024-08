Relación con Ken Salazar está en pausa, dice el Presidente, por la Reforma Judicial

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la relación con la Embajada de Estados Unidos está “en pausa” luego de las declaraciones del Embajador Ken Salazar cuestionando la reforma al Poder Judicial, las cuales el Gobierno mexicano consideró “injerencistas”, y pidió respeto por la soberanía nacional.

“Esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine lo que está mal o bien. No le vamos a pedir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”, indicó el mandatario mexicano en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.