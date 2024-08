Trabajadores del PJ se manifiestan en la SCJN: ministros cancelan la sesión en apoyo

“Juraron servir al pueblo, no al Ejecutivo”, “La justicia no se vota”, “La autonomía no es una tómbola” y “El ministro imparcial es de carrera judicial” fueron algunas de las consignas que se escribieron en pancartas y que los trabajadores de la SCJN colocaron en la oficina de la Ministra Lenia Batres.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la sesión programada para este martes en apoyo a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se encuentran en paro como protesta por la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, trabajadores del Máximo Tribunal se manifestaron en los pasillos del recinto portando pancartas y reclamando la cercanía de algunos ministros con el Poder Ejecutivo.

La Ministra Presidenta Norma Lucía Piña y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de suspender la sesión. En tanto, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa se pronunciaron en contra. Por su parte, la Ministra Lenia Batres se ausentó del recinto.

Momentos antes, trabajadores de la Suprema Corte se replegaron en el pasillo del segundo piso y tercer piso del inmueble con pancartas y consignas en rechazo a la reforma constitucional. De acuerdo con la convocatoria, fueron aprobadas para la manifestación vestimenta y pancartas de colores negro o verde, y se prohibió escribir o lanzar mensajes ofensivos o alusivos a personas o partidos políticos.

#NoticiasPJF | Ministros presentes en la sesión del Pleno de la #Corte este martes 27 de agosto, por mayoría de votos, se unieron a no sesión en apoyo a los trabajadores del #PJF que se encuentran en paro. https://t.co/RI3OetOu9Z pic.twitter.com/8ZJeSYQKIL — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) August 27, 2024

La protesta en la Suprema Corte comenzó a las 10:30 horas. Mientras que la Ministra Norma Piña, y los ministros Javier Laynez y González Alcántara fueron recibidos con aplausos y dirigieron algunas palabras a los manifestantes, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron recibidas en silencio por el personal que labora en el edificio y no hablaron con los trabajadores.

“Juraron servir al pueblo, no al Ejecutivo”, “La justicia no se vota”, “La autonomía no es una tómbola” y “El ministro imparcial es de carrera judicial” fueron algunas de las consignas que se escribieron en pancartas y que los manifestantes colocaron en la oficina de la Ministra Lenia Batres.

Al término de la protesta, las y los trabajadores entonaron el Himno Nacional Mexicano.

Esto ocurrió hoy en la @SCJN. La Corte está presente. pic.twitter.com/q83w3aIFGs — Diego Crespi (@DiegoCrespiG) August 27, 2024

La reforma del Presidente estimaría que en 2025 serían electos, por voto popular, 34 cargos del Poder Judicial de la Federación: cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, 10 magistrados y 10 jueces, y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ciudadanía que desee tener la posibilidad de ser electa para alguno de los cargos podrá inscribirse en el proceso. Habrá un comité evaluador de cada Poder del Estado para filtrar los mejores perfiles y, posteriormente, habrá una insaculación en la que saldrán tres candidatos para ministros y dos para magistrados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de organizar, supervisar y de fiscalizar la elección. Serán electos los perfiles que obtengan más número de votos, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad de género.

Hoy nos tocó desde la #SCJN manifestarnos a favor de la independencia judicial. Algunos ministros nos mostraron su apoyo (otras ni a sesionar de presentaron) #NoALaReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/luObjJb17K — María Noriega (@Maria_Nog) August 27, 2024