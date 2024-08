Monreal dice que Sheinbaum pidió operar reforma al PJ con pulcritud y apego a la Ley

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las y los diputados electos de Morena que no aceleren la discusión de la reforma al Poder Judicial, dio a conocer este martes Ricardo Monreal Ávila.

El que será el nuevo Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados informó en una conferencia de prensa que la próxima mandataria exhortó a la bancada guinda a cuidar la etapa procesal, por lo que pidió que no se apruebe la iniciativa mediante el fast track.

“La Presidenta electa ha sugerido al Grupo Parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la Ley. Es una sugerencia que me parece correcta”, comentó Monreal.