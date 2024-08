Un Juez francés prorroga la detención preventiva de Pavel Durov, CEO de Telegram

Washington, 27 de agosto (AP).- Un Juez de instrucción francés prorrogó la detención preventiva del director general de la popular aplicación de mensajería Telegram, indicó la Fiscalía el martes.

Durov fue arrestado el sábado en el aeropuerto de Le Bourget en el marco de una investigación judicial abierta el mes pasado en torno a 12 supuestas infracciones penales, incluyendo complicidad para la venta de material de abusos sexuales a menores y tráfico de drogas, fraude, complicidad en transacciones del crimen organizado y negativa a compartir información o documentos con investigadores cuando lo exige la Ley.

El comunicado de la Fiscalía de París indicó que la orden de detención de Durov se prorrogó el lunes en la noche durante 48 horas más. Una vez concluido el plazo, las autoridades deben dejarlo libre o presentar cargos en su contra, según explicó la Fiscalía en una nota previa.

Durov es ciudadano de Rusia, Francia, Emiratos Árabes Unidos y de la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves.

Funcionarios del Gobierno ruso expresaron su enojo por el arresto y algunos dijeron que tenía motivaciones políticas y era un ejemplo del doble estándar de Occidente sobre la libertad de expresión. La indignación llamó la atención de algunos de los críticos del Kremlin, ya que en 2018 fueron las propias autoridades rusas las trataron son éxito de bloquear Telegram, una prohibición que retiraron en 2020.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el lunes que la detención de Durov no era una medida política sino que formaba parte de una investigación independiente. En una publicación en la red social X, el mandatario apuntó que Francia “está profundamente comprometida” con la libertad de expresión, pero que “las libertades se basan en un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales”.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos dijo el martes que estaba “siguiendo el caso de cerca” y que pidió a Francia que proporcione a Durov “todos los servicios consulares necesarios de forma urgente”.

La embajada rusa en París indicó que sus funcionarios consulares no pudieron acceder a Durov porque las autoridades consideran la francesa como su nacionalidad principal.

