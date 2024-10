A Quiet Place: The Road Ahead, una propuesta diferente e innovadora

A nivel jugabilidad, estamos frente a una experiencia bastante original y desafiante, tal y cómo lo hemos visto en las películas, el silencio es nuestra mejor arma contra estos seres extraterrestres que se abalanzan sobre cualquier objeto apenas genere un poco de ruido.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Hace ya varios años vivimos una época donde las industrias del cine y los videojuegos compaginaron en exceso, hasta llegar al momento en el que película y videojuego se lanzaban casi al mismo tiempo, así vimos a un sin fin de franquicias con esta fórmula, como Harry Potter, Indiana Jones, Alien, Jurassic Park, entre muchas otras, hasta llegar a un punto de agotar la estrategia por completo y entregar productos de muy baja calidad. Sin embargo, después de muchos años, han regresado algunos destellos de, si bien no replicar una película en videojuego, sí el de tomar una franquicia ya posicionada en cine y crear un videojuego, lo vimos recientemente con Avatar: Frontiers of Pandora y ahora con A Quiet Place: The Road Ahead, que busca posicionar el nombre de una gran franquicia en la industria del cine, ahora en un videojuego.

Si bien, la más reciente película de la franquicia nos presentó el día en que todo comenzó con la llegada de estas criaturas -que aún desconocemos pero que sabemos llegaron del espacio-, en esta nueva aventura nos presenta una trama bastante similar a lo que hemos visto en las películas, cuando la humanidad ya ha sido invadida y destruida por estas criaturas. Ahora tomaremos el papel de Alex, un nuevo personaje que está acompañada de Martin, al principio, sin mucho contexto, vemos a los explorado un mundo aún estable y descubrimos que nuestra protagonista tiene ataques de ansiedad, dando paso a un brinco en el tiempo que nos lleva al presente que viven en un mundo que ya ha sido destruido. A lo largo de esta introducción y de la historia viviremos diferentes acontecimientos que marcan un precedente en el desarrollo de la trama, además de conocer a otros refugiados y la necesidad de salir a buscar recursos para sobrevivir.

A nivel jugabilidad, estamos frente a una experiencia bastante original y desafiante, tal y cómo lo hemos visto en las películas, el silencio es nuestra mejor arma contra estos seres extraterrestres que se abalanzan sobre cualquier objeto apenas genere un poco de ruido. De esta manera, el juego nos plantea que el sigilo es el camino a seguir, pero llevado a un modo bastante desafiante, desde la cantidad de inclinación que hacemos sobre nuestro stick del control para avanzar lo más lento posible, el agacharnos, el ver que hay nuestro alrededor que podemos patear como latas o pisar como vidrios, pero principalmente el hacer ruido mientras hablamos y es que el juego tiene una característica bastante peculiar y es que no sólo detecta el sonido que hace nuestro personaje dentro del juego, sino también el que nosotros jugadores podemos hacer mientras estamos jugando y que reconoce a través de nuestro control o micrófono, haciendo que realmente nos tomemos muy seriamente el cómo jugamos, los lugares que exploramos y el buscar llamar la atención lo menos posible.

Tranquilo, no todo es terror, ya que conforme avancemos en el juego, también iremos desbloqueando ciertos elementos, que nos permitirán reducir la cantidad de ruido que hacemos al caminar, como sacos de arena, pero el más útil de todos es el detector de ruido, el cual mide la cantidad de sonido que emites y que te permite nivelar el cómo te mueves u orientarte hacia lugares que producen una mayor cantidad de ruido para poder camuflarte entre ellos, por ejemplo si está lloviendo, generalmente podemos caminar normal y no tan despacio, ya que el ruido de la lluvia confunde a las criaturas. Además, como en todo juego de sigilo, podemos interactuar con diferentes objetos que podremos utilizar para arrojar y atraer a las criaturas hacia lugares alejados de nosotros.

A nivel gráfico, el juego se desempeña bastante bien, la realidad es que la mayor diferencia viene si decides seleccionar el modo calidad o el modo rendimiento, que si bien ganamos algunos FPS extras para su desempeño, al ser un juego con poco movimiento la mayor parte, se disfruta mucho más con los gráficos al máximo creando una gran atmósfera de terror.

A Quiet Place: The Road Ahead es una de las mejores nuevas experiencias dentro del género de terror que hemos tenido en años. El juego es algo lineal y la historia no tiene un desarrollo tan grande, pero hace un maravilloso trabajo desafiándonos de una manera innovadora que hace del juego una gran experiencia.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez