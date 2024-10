Hombres disparan contra auto de expresidente de Bolivia; acusa intento de magnicidio

LA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente Evo Morales denunció el domingo que encapuchados dispararon a su coche cuando se dirigía a su programa en la radio de los cocaleros, al cumplirse 13 días de cortes carreteros de sus partidarios que rechazan una orden judicial para que el exmandatario responda por acusaciones penales.

Morales relató en su programa habitual de los domingos que los encapuchados buscaron emboscarlo y realizaron al menos 14 disparos sin causarle ninguna herida. Sus allegados hicieron circular imágenes de los coches con impactos de bala en el parabrisas y la carrocería. Dijo que también sobrevolaron helicópteros.

Morales culpó a su heredero político y sucesor, el presidente Luis Arce, de haber ordenado presuntamente el supuesto ataque para eliminarlo.

El Gobierno no dio de momento ninguna información sobre la acusación de Morales. The Associated Press intentó contactar a funcionarios gubernamentales, pero no obtuvo respuestas de inmediato.

Evo Morales denounces having survived an ambush and assassination attempt on the Villa Tunari – Shinahota highway in the Trópico of Cochabamba during an apparent attempt to apprehend him. Bullet holes can be seen in the vehicle in which he was traveling. pic.twitter.com/akLEVIGuOq

