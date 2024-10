EN VIVO ¬ “Checo” Pérez espera remontar; así puedes ver la carrera de la F1 gratis

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 27 de octubre (AS).- La relación Red Bull y Sergio Pérez comienza a agotarse y en el peor escenario: México. El piloto mexicano largará en el penúltimo lugar en el GP de la Ciudad de México tras una desastrosa sesión de clasificación.

‘Checo’ batalló con los frenos y quedó en el lugar de 18 para la arrancada del domingo. Sus posibilidades de remontar a los puntos son mínimas y ahora solo le queda tener una sólida actuación en pista para resarcir un poco el daño de hoy.

Adelante, la pelea por el primer lugar estará interesante. Sainz parte en la pole, pero tendrá a Verstappen y Norris detrás. Se espera una ardua lucha entre los tres en esa famosa llegada a la primera curva de los Hermanos Rodríguez.

Disappointed with today’s qualifying, I’m optimistic as we analyze the details tonight and with your incredible support here , I’m committed to giving my all tomorrow and I’m confident we can have a good race!

Decepcionado con la clasificación de hoy, soy optimista mientras… pic.twitter.com/1rmfUVqHcj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 27, 2024