¿Cuántos más? Cuestiona la iglesia al Gobierno tras asesinato de sacerdote en Chiapas

A través de su editorial en el semanario Desde la Fe, la iglesia católica denunció la creciente ola de violencia que afecta a quienes luchan por la paz y la justicia.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- En medio de un ambiente de creciente violencia en algunas entidades del país, la iglesia católica planteó este domingo una pregunta: ¿Cuántos más como el padre Marcelo tendrán que sacrificar su vida por buscar la verdad, la justicia?

El padre Marcelo Pérez, un sacerdote indígena de Chiapas, fue asesinado el pasado domingo luego de oficiar misa en San Cristóbal de las Casas.

Su valentía y compromiso con la justicia lo convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la violencia que azota la región.

“La violencia ya no se aguanta”, fueron algunas de las últimas palabras del padre Marcelo, quien había recibido amenazas de grupos armados.

La comunidad religiosa y la sociedad civil exigen medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas en pro de un mundo mejor.

¿Cuántos más como el padre #MarceloPérez tendrán que sacrificar su vida por buscar la verdad, la justicia?

La editorial insitió en que, más allá de las medidas cautelares, las autoridades deben actuar con determinación para evitar más muertes.

“¿Cuántos más sacerdotes y ciudadanos más deben ser asesinados para que se escuche su grito exigiendo justicia y paz?”, preguntó la iglesia, recordando también el sacrificio de los jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, asesinados hace más de dos años.

Por último, la editorial hizo un llamado a la acción conjunta para proteger a quienes defienden la verdad y la justicia, y para que no haya más muertes por la violencia.

CAE ASESINO DE SACERDOTE

El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, anunció el 22 de octubre pasado que se detuvo al autor material del padre Marcelo Pérez Pérez, el activista tzotzil que fue asesinado el pasado 20 de octubre cuando salía de oficiar misa en San Cristobal de las Casas.

La Fiscalía estatal identificó al individuo como Édgar “N”, quien fue captado en un video que muestra el momento en el que el sacerdote fue asesinado.

“La FGE cumplimentó orden de aprehensión en contra de Edgar “N”, como probable autor material del homicidio del Presbitero Marcelo Pérez, acontecido el pasado 20 de octubre del año en curso en San Cristóbal de Las Casas. Derivado de las investigaciones de criminalística de campo y de gabinete, se logró la captura del referido imputado como presunto responsable del homicidio del sacerdote”, destacó la FGE de Chiapas en un comunicado.

Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del Padre Marcelo.

“El imputado fue puesto a disposición del órgano de jurisdiccional, que definirá su situación jurídica con apego a derecho. Cabe hacer mención que en las próximas horas será la Fiscalia General de la República (FGR), la instancia que estará conociendo del tema al haber atraído la investigación del caso”, añadió la Fiscalía.

VIDEO REVELA MOMENTO DEL ASESINATO

Según el material audiovisual recuperado de una de las cámaras de la iglesia, Pérez Pérez cargaba una bolsa roja y vestía una chamarra cuando se dirigía a su camioneta Ford Edge Titanium. En el video puede verse que las y los feligreses que salían de la plaza del templo corrieron al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

También se nota cómo algunas personas se dirigieron hacia el vehículo del padre en un intento por auxiliarlo.

Momento de la Ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez al salir de la Iglesia de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas

―A partir del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez se ha manejado una idea de expertos de que en Chiapas estaría en puerta lo que llaman una ‘guerra civil’. ¿Usted qué piensa de esto? ―preguntó un periodista a Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

―No, no lo creo por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos, y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar (Rutilio Escandón y Eduardo Ramírez ―Contestó la mandataria.