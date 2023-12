Israel ataca edificio residencial frente a hospital en Gaza; hay al menos 20 muertos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS).- Al menos 20 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el ejército de Israel contra un edificio residencial situado cerca de un hospital en la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sur de la Franja de Gaza.

El portavoz del Ministerio de Sanidad gazatí, Ashraf al Qidra, ha hablado de una “horrible masacre” y ha recalcado que el ejército israelí ha atacado una vivienda en la que había “desplazados” por la ofensiva militar contra el enclave.

Poco antes, la Media Luna Roja Palestina había denunciado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X “decenas de mártires y heridos en un ataque contra un edificio residencial frente al Hospital Al Amal en Jan Yunis”.

🚨 Urgent: Dozens of martyrs and wounded in the shelling of a residential building in front of the PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYounis.

#Gaza

