Familiares de rehenes de Hamás interrumpen discurso del Primer Ministro israelí

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Familiares de rehenes retenidos por Hamás interrumpieron con abucheos el discurso del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, durante su intervención en el Parlamento de Israel.

Desde la tribuna de invitados, los padres de varios rehenes portaban varios carteles con las fotografías de algunos de los secuestrados. En varias ocasiones gritaron “¡ahora!” como forma de exigencia al Gobierno israelí para traer de vuelta y con vida a sus familiares.

Mientras tanto, el dirigente explicó que las fuerzas del ejército israelí necesitaban “más tiempo” para liberar a los rehenes, entre los que se incluye el mexicano Orión Hernández Radoux.

“Hasta ahora no habríamos logrado liberar a más de 100 rehenes sin presión militar. […] Presión militar, presión operativa y presión política, y por eso hay una cosa que no haremos: no dejaremos de luchar”, resaltó Netanyahu durante su discurso.