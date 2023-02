Reforma electoral es demencial y peligrosa: Córdova a la American Society of Mexico

Ante Larry Rubin, presidente de la American Society, empresarios de México y Estados Unidos, Lorenzo Córdova mencionó que por ello el INE ha presentado y presentará más controversias constitucionales.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró ante la American Society of Mexico que la Reforma Electoral es “demencial” y que generará graves riesgos en las próximas elecciones que se realicen en México.

En un encuentro con miembros de la American Society of Mexico, el Consejero presidente del INE ejemplificó la fortaleza del sistema electoral mexicano, resultado de ocho reformas electorales y cuyos pilares se encuentran en riesgo ante la posibilidad de que entre en vigor la Reforma Electoral conocida como Plan B.

Córdova Vianello expuso a los miembros de la comunidad estadounidense-mexicana que la democracia requiere una defensa colectiva, lo que implica el involucramiento de instituciones y ciudadanía.

“Cuando las democracias mueren tiene dos responsables: aquel que ataca, destruye la democracia, con un propósito político, pero también hay otro responsable, aquellos que pasivamente vieron como la democracia era atacada y finalmente aniquilada, es decir la pasividad, la indolencia de los ciudadanos que ven como su democracia se agota y no hace nada, es también responsabilidad en la muerte de las democracias”, dijo.

Asimismo, el Consejero del INE confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será un ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional del país, pero también en que la sociedad mexicana esté dispuesta a defender las reglas democráticas de acceso al poder.

Pese a que no nombró al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Córdova Vianello dijo que si bien en la elección del 2006 hubo situaciones cuestionables como la “intervención indebida del Gobierno y sus funcionarios, uso de recursos públicos para favorecer a una fuerza política, dinero privado para la compra de publicidad”, no existió un fraude.

“El fraude respecto del 2006, estoy convencido, es más un discurso público y político que algo probado. No hay fraudes y el voto es el que determina quién gana y quién pierde elecciones”, indicó.

Sin embargo, aseguró, parte de lo que se corrigió para que no volviera a suceder, va a regresar, provocando riesgos en la paz pública y gobernabilidad.

Resumió que el “Plan B” es una reforma disruptiva que va en contra de todo lo construido en 35 años, fue propuesta desde el poder, no desde la oposición, como solía ser, se aprobó por una “aplanadora legislativa” oficialista y sin consultar a expertos o a las autoridades electorales.

“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”, aseveró.

“Las elecciones como hace 35 años van a volver a ser un problema que se va a sumar a los problemas de pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción y violencia que hoy nos aquejan. No queremos un problema donde no lo tenemos. Entonces digo: no permitamos que en México la democracia se nos agote por no hacer nada”, indicó tras festejar la movilización del domingo.

Ante Larry Rubin, presidente de la American Society, empresarios de México y Estados Unidos, Lorenzo Córdova mencionó que por ello el INE ha presentado y presentará más controversias constitucionales.

“Estamos recurriendo a la Suprema Corte y lo que vendrá será una batalla jurídica en la que el máximo tribunal del país se convierte en el último garante de la democracia y la Constitución en el país y, por tanto, está invocada a cumplir esa función”, señaló.

Resaltó que así como la construcción del sistema democrático del país, no fue “una concesión graciosa, ni cayó del cielo, no es algo que se le deba un solo partido, a una sola fuerza política, a una ideología, es el resultado de una apuesta de varias generaciones de mexicanos que, incluso, con distintos puntos de vista, legítimos, con distintas posturas políticas, coincidieron en que la lucha por el poder tiene que ocurrir de manera democrática”.

Las y los ciudadanos, continuó, también pueden impugnar ante la Corte. “Ciudadanos que se amparen por la posible violación a la protección de sus datos personales que hoy van a estar en escuelas y en oficinas de gobierno. Ciudadanos que consideren que sus derechos políticos se vulneran porque lo que se elimina es que haya elecciones auténticas como lo pide la Constitución en el futuro.

“Los funcionarios del INE que ven mermados sus derechos laborales de manera arbitraria, los partidos políticos que pueden impugnar, y ya lo han hecho con la primera parte del Plan B, y seguro lo harán con la que venga”, insistió.

AMLO RECLAMA INJERENCIA DE EU

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un fuerte reclamo por la injerencia de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a México y aprovechó para mandar un mensaje a Antony Blinken, Secretario de Estado del país vecino: que actualmente hay más democracia aquí que allá.

Las declaraciones del mandatario se dan después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera que la marcha del domingo pasado en México, en la que se presentó la oposición para “defender” al Instituto Nacional Electoral (INE), es muestra de los pilares de la democracia.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, que como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden, muy contrario a lo que piensa el Presidente [Joe] Biden que siempre habla de igualdad, textualmente, de un pie de igualdad”, aseguró.

López Obrador señaló que “como dice la canción, pesa más o se impone más la costumbre, la mala costumbre en este caso, que el amor o el respeto”. “Todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política de Monroe, de sentirse el Gobierno del mundo”, lamentó.

“¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken, del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos; si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, en donde ahí la Embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al Presidente y encarcelándolo, y que le hagan caso al Presidente Biden”, dijo.

Los comentarios del Presidente surgieron ya que, un día después de la marcha opositora, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que señalaba que Estados Unidos “apoya instituciones electorales independientes” que fortalecen los procesos democráticos y el estado de derecho.

“Hoy, en México, vemos un gran debate acerca de las reformas electorales sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales que ilustran la vibrante democracia mexicana. Respetamos la soberanía de México. Creemos que un sistema electoral independiente y bien dotado de recursos y el respeto por la independencia judicial respaldan una democracia saludable”, se lee en el documento.

El portavoz del Departamento de Estado del país vecino, Ned Price, señaló que “un sistema electoral independiente constituye uno de los pilares de la democracia”.

“Las democracias sanas se benefician de instituciones fuertes y de una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho”, recalcó un día después de las protestas en México con motivo del rechazo al Plan B electoral.

Asimismo, el funcionario estadounidense comentó que “en todo el mundo, hemos sido testigos de desafíos a la democracia que han puesto y están poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones electorales y judiciales independientes”.