Bezos, Musk, Zuckerberg y Gates serían los primeros en pagar nuevo impuesto en EU

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno estadounidense anunció que como parte del presupuesto para el año fiscal 2023, que comienza el próximo octubre, tendrá nuevo impuesto mínimo del 20 por ciento para los más ricos del país, es decir, aquellas personas que tengan fortunas superiores a 100 millones de dólares, entre las que se encuentran los dueños de Amazon y Tesla, Jeffrey Bezos y Elon Musk, respectivamente.

El Presidente de Estados Unidos expuso que con esta iniciativa se fijaría un nuevo tope máximo tributario, es decir, se recaudaría entre las familias de más alto poder adquisitivo un 20 por ciento más de lo que paga cualquier ciudadano promedio. La iniciativa de presupuesto es de 5.79 billones de dólares, frente a los 5.85 billones erogados en 2022.

El nuevo impuesto de la administración de Joe Biden busca —junto con un aumento al impuesto a las corporaciones del 21 por ciento al 28 por ciento— “reducir el déficit federal en más de 1.3 billones de dólares este año”, en lo que supone “la mayor reducción del déficit anual en la historia de Estados Unidos“.

Según la lista de Forbes de las 20 personas más ricas del Estados Unidos en 2021, sólo ocho poseen un patrimonio neto de 100 mil millones de dólares o más, en comparación con periodos anteriores. La revista precisó que en conjunto la zona de élite del país norteamericano se enriqueció con 500 mil millones durante el 2020, por lo que ahora su valor conjunto es de 1.8 trillones de dólares, “algo más que el PIB de Canadá”.

De acuerdo con la publicación, la persona más rica del mundo al momento de la medición fue Jeff Bezos, dueño de Amazon, con un patrimonio neto de 201 mil millones, seguido por Elon Musk de Tesla y SpaceX (190 mil 500 millones), Mark Zuckerberg, de Meta —que alberga a Facebook, WhatsApp e Instagram— (134 mil 500 millones), Bill Gates de Microsoft (134 mil millones), Larry Page y Sergey Brin de Google (123 mil millones y 118 mil 500 millones).

Seguido del “top 5”, en la lista continúa Larry Ellison, Warren Buffett, Steve Ballmer, Michael Bloomberg, Jim, Alice y Rob Walton (los herederos de Walmart), Phil Knight y familia, MacKenzie Scott, Charles Koch, Julia Koch y familia, Michael Dell, Stephen Schwarzman y Len Blavatnik. Todos ellos tienen fortunas de entre 36 mil millones hasta 117 mil 300 mil millones de dólares.

Pese a las enormes fortunas acumuladas por esta veintena de personas, un informe de ProPublica —una organización no lucrativa de periodismo de investigación— evidenció en junio de 2021 que Jeff Bezos no pagó el ISR en 2007 y 2011, mientras que el impuesto sobre la renta de Elon Musk fue cero en 2018, y el financista George Soros tampoco pagó el impuesto federal sobre la renta durante tres años seguidos.

De hecho, los datos revelados por el medio de investigación sirvió para agudizar el debate sobre lo que ahora ya será una ley real en Estados Unidos: que los ricos paguen sus impuestos. “En total, los 25 estadounidenses más ricos pagan menos impuestos —en promedio el 15.8 por ciento del ingreso bruto ajustado— que muchos trabajadores comunes, una vez que se incluyen los impuestos para el Seguro Social y el seguro médico Medicare”, argumentó ProPublica.

Los ricos pueden reducir sus impuestos a través del uso de donaciones caritativas o evitando ingresos salariales (que están sujetos a una tasa de 37 por ciento) y beneficiándose en lugar de ello de ingresos por inversiones (usualmente gravados al 20 por ciento).

Según datos de ProPublica, Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffet pagaron mil 500 millones de dólares de Impuesto sobre la Renta de 2014 al 2018; ahora, de aprobarse la iniciativa pagarían, al menos, 111 mil millones de dólares en ISR durante los próximos nueve años.

New from the White House’s top economists: The 400 wealthiest families in America paid an average federal individual income tax rate of only 8.2% on $1.8 trillion of income from 2010-2018.

It’s time for the wealthy to pay their fair share.https://t.co/MzQ8nedY1Y

— The White House (@WhiteHouse) September 23, 2021