Calderón llama a AMLO “aspirante a dictador” en un foro de la derecha en Argentina

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa criticó de nueva cuenta al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Gobierno durante la cena anual organizado por la Fundación Libertad en Argentina.

“Les traigo un afectuoso saludo de un México sufrido, de dolor, de un México que está cancelando libertades, la libertad de elegir porque hay un Presidente autócrata, un aspirante a dictador que está atacando a las autoridades electorales independientes que mucho trabajo nos costó construir. Que está atacando la libertad de prensa y acosa a los periodistas que lo critican y le desnudan la hipocresía, en un país que ha visto el asesinato de 40 periodistas en este Gobierno”, dijo el expresidente de México en la cena de la Fundación Libertad, una asociación de derecha que cumplió 35 años en su labor de investigación y difusión de temas de políticas públicas.

En el discurso de Calderón, quien recibió la ovación de los invitados, también habló de los homicidios en México y criticó la política de López Obrador contra los cárteles de la droga.

“Un país que ataca nuestra libertad de vivir en el futuro porque ataca el medio ambiente, destruye nuestra selva, nuestros manglares, destruye nuestro aire. Vengo con un mensaje de tristeza. Este saludo de un México dolido donde muy probablemente a esta hora se haya asesinado al mexicano número 150 mil desde que el Presidente de México decretó que la política contra el crimen organizado no era cumplir la ley, sino dar abrazos y no balazos, 150 mil asesinados en poco mas de cuatro años, lo que implica 96 personas asesinadas al día y ese futuro que cancela libertades y vida no lo quiero para México ni para América Latina, ni para Argentina. No será si ustedes se deciden a que ese futuro sin libertad no sea para nadie”, expuso Calderón, cuyo Secretario de Seguridad, Gerardo García Luna, fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa cuando él era Presidente.