La élite hotelera intenta sacar de las playas de Mazatlán a los músicos tradicionales

Empresarios como Ernesto Coppel, Amado Guzmán, Rodolfo Madero y José Antonio Toledo Ortiz han promovido una iniciativa llamada “ola antirruido” que busca prohibir la presencia de músicos de banda en las playas de Mazatlán, en Sinaloa, luego de las quejas de turistas extranjeros contra esta música que han circulado en los últimos días en redes sociales.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– “A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa, cuando todos nos estamos esforzando en invertir miles de millones de dólares al año en Mazatlán”.

Así se quejó el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly de las agrupaciones de banda que amenizan en la playa de este destino turístico y contra las cuales se han quejado turistas extranjeros al grado de que han comenzado a colocarse carteles que prohíben la presencia de los músicos.

Ernesto Coppel Kelly es primo del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, quien lo benefició con contratos durante su gestión, y primo de los dueños de las tiendas Coppel. Neto Coppel, como se hace llamar, es conocido por su participación en el programa Shark Tank y por haber obtenido en 2004, de manos del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), un reconocimiento por “Empresario del Año”, de hecho Coppel fue asesor turístico del exmandatario panista como presume en su página web.

Hoy en día es uno de los principales impulsores de esta campaña para sacar a las agrupaciones de la música de banda de las playas mazatlecas, quienes han salido a protestar por lo mismo y han sido reprimidas en el acto.

Todo empezó cuando un grupo de extranjeros se molestó cuando una agrupación de música de banda en la playa se escuchaba mientras ellos oían un concierto de música clásica en un lugar cerrado. A ese episodio se sumaron otros que se difundieron en redes sociales en los que se repetía la misma escena: turistas extranjeros enojados por esta música.En respuesta, vino el video de Neto Coppel junto con la difusión de cárteles en la playa con la leyenda:

“Se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino Al Mar”.

Los mismos empresarios como Neto Coppel, Amado Guzmán, Rodolfo Madero y José Antonio Toledo Ortiz han promovido una iniciativa llamada “ola antirruido”. El líder del sindicato de Músicos, Marco Antonio Gordoa, indicó en una reunión con autoridades que las restricciones causaron sorpresa en el gremio, no obstante, mostró su disposición para llegar a acuerdos con las autoridades, reporta Reforma. La misma información señala que el martes se reunió el sector empresarial y músicos en el Ayuntamiento y analizaron un primer borrador que contiene reducir el número de bandas en playas, tocar en determinados puntos y horarios, y evitar el uso de bocinas.

Este intento por sacar a las bandas de la playa generó este miércoles una movilización sobre la Avenida Rafael Bueln, en donde sonaron los clarinetes, trombones, tubas y la tambora. A la movilización asistieron decenas de músicos que protestaban contra las medidas que buscan silenciar la música de banda en las playas del puerto. En respuesta, policías jalonearon a los músicos quienes se defendieron ante la represión. De hecho se tiene prevista otra movilización para el 8 de abril, el día del Eclipse Solar, que se verá de manera total en Mazatlán, donde ya están las reservaciones agotadas.

Mazatlán es gobernado por Edgar González Zatarain, quien asumió el cargo luego de que Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres dejara la Alcaldía en medio de las investigaciones por corrupción que marcaron su gestión. “El Químico” Benítez gobernó este destino turístico de la Morena y del Partido Sinaloense, una fuerza política local controlada por el cacique Héctor Melesio Cuén Ojeda y que hoy ha trazado una alianza con el PRI y PAN. Actualmente, “El Químico” Benítez busca una Diputación local de la mano del PT, aún cuando había asegurado que se iba a retirar de la política.

Este miércoles, González Zatarain anunció que las bandas que quieran trabajar en las playas de Mazatlán tendrán que registrarse ante las autoridades. “Hemos permitido que puedan trabajar en la playa todos aquellos que quieran y lo deseen, solamente tienen que registrarse para tener un orden, porque lo que sí se pide y lo que sí buscamos es que Mazatlán crezca en orden y en armonía, no quitándole el trabajo a nadie”.

El Alcalde mazateco afirmó que “hay quienes se resisten a esto porque buscan el desorden, la confrontación, buscan los choques y no vamos a permitir que eso eche a perder la identidad mazatleca que son las bandas”. De igual forma sostuvo que se han aprobado 56 permisos para que grupos y bandas puedan tocar en la zona de playas y el malecón.