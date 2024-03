Juan Pablo Montes de Oca, operador de aspirante a Gobernador, muere en avionetazo

La avioneta se estrelló en la zona montañosa de Salto de Agua, en el estado de Chiapas, luego de que despegara en Tuxtla Gutiérrez.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El Diputado con licencia Juan Pablo Montes de Oca Avendaño falleció este jueves tras desplomarse la avioneta en la que viajaba.

Medios nacionales reportan que el incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, cuando la avioneta se estrelló en la zona montañosa de Salto de Agua, en el estado de Chiapas, luego de que despegara en Tuxtla Gutiérrez y su destino era el Aeropuerto Internacional de Palenque.

Montes de Oca había solicitado su licencia como legislador de la Cámara de Diputados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que Eduardo Ramírez, candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena y sus partidos aliados, lo nombrara Coordinador de Operación Política en su campaña.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ramírez confirmó el deceso de su colaborador a través de sus redes sociales, donde expresó su sorpresa ante la noticia.

“Sé que los sueños que construimos juntos permanecen y se volverán realidad en honor a su vida y al legado en nuestros corazones y en el del pueblo de Chiapas”, escribió.

En 2012 fue presidente municipal de Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas; además de que fungió como Subsecretario de Infraestructura, Carretera e Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de dicha entidad.

Montes de Oca estudió la licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de Chiapas, razón por la que fue integrante del Colegio de Ingenieros Civiles Siglo XXI.