ENTREVISTA ¬ Salinas Pliego seguirá siendo un factor de desestabilización: Noroña

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en los últimos meses se ha posicionado como uno de los principales retractores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá siendo un factor de desestabilización en caso de que Claudia Sheinbaum Pardo sea electa Presidenta, afirmó Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con “Los Periodistas”, Fernández Noroña indicó que en el poder económico existe una ruptura, pues hay un grupo de empresarios que acompañan y apoyan al Presidente López Obrador, y existe otro, comandado por Salinas Pliego, que está en contra de su Gobierno y trata de evitar la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Creo que hay una ruptura arriba en el poder económico, hay un sector que ha acompañado al compañero Presidente. Hay un sector de la oligarquía y de ciertos sectores empresariales que no son hostiles, que están diciendo va a ganar y que les ha ido muy bien con el Presidente. Salinas Pliego se cuece a parte porque el tipo es muy arrogante y él piensa que es comunismo que tenga que pagar impuestos”.

El Diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que para evitar que personajes como Ricardo Salinas Pliego tengan injerencia en la vida política del país, es necesario que este 2 de junio los mexicanos salgan a votar de manera masiva y dejen claro en las urnas que no quieren de regreso a los viejos regimenes del PAN y PRI.

“Si los barremos, si los disminuimos a su mínima expresión al PRI y PAN el 2 de junio no tiene vehículos Salinas, no tiene a quien liderear. No se dan cuenta que una oposición como la que encabezaría Salinas Pliego no va a ningún lado, es racista, es clasista, es majadero, es prepotente, es arrogante, es insensible, es torpe”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, quien actualmente mantiene litigios ante tribunales para evitar pagar 63 mil millones de pesos de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha obtenido en este sexenio 177 contratos –la mayoría por adjudicación directa– con dependencias del Gobierno federal, autoridad con la que en los últimos meses se ha enfrascado en un enfrentamiento mediático.

Esos 177 contratos por más de 3 mil millones de pesos fueron por venderle al Gobierno seguros, ciberseguridad y espacios para transmitir spots en TV Azteca, una de las televisoras más grandes de América Latina que fue concesionada en 1993 y que reemplazó a Imevisión.

A lo largo de este sexenio, la relación entre entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas, el tercer hombre más rico del país con una fortuna estimada en 10 mil 900 millones de dólares, según Forbes, se ha ido deteriorando.

Los contratos obtenidos por Grupo Salinas en este sexenio fueron disminuyendo con el paso de los años, a la par que escalaba su conflicto por el adeudo de impuestos.

De acuerdo con una investigación publicada en SinEmbargo, que después confirmó el SAT, la suma total de los 13 créditos fiscales de Salinas Pliego asciende a 63 mil millones de pesos, los cuales niega a pagar a través de amparos.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el pasado 18 de marzo que ofreció a Ricardo Salinas un descuento para que pagara sus deudas al SAT, pero el empresario lo rechazó.

“Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar, ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’, por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional a pregunta expresa de SinEmbargo.

Al respecto, Fernández Noroña señaló que Salinas Pliego está acostumbrado a que todos, inclusive los gobiernos en turno, hagan lo que él quiere debido a su poderío económico.

“El tipo es muy reaccionario, le ha ido muy bien en este sistema, pero él cree que por ser poderoso económicamente nosotros debemos de obedecerlo, no, nosotros debemos de obedecer al pueblo”.

Finalmente, el Diputado del PT mencionó que no le preocupa la figura de Salinas Pliego a futuro pues aseguró que Morena obtendrá un resultado arrollador en las elecciones.

“A mí no me preocuparía Salinas Pliego, creo que tenemos las condiciones para derrotarlos sin compasión, sin piedad políticamente hablando y luego que no los dejemos levantarse. Salinas Pliego yo creo que se sobrestima, yo creo que él piensa que el dinero es lo más importante”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado