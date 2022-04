“Agradecido de que haya cancelado la reunión”: Rubén Albarrán manda una carta a AMLO

A lo largo del documento, el integrante de Café Tacvba desglosó las razones por las que el Presidente debería reconsiderar su decisión sobre la construcción del Tren Maya.

Asimismo Albarrán apuntó que el grupo de “Sélvame del Tren” no sólo estaría interesado en hablar del proyecto del Tren Maya sino también de otras cuestiones que preocupan a la sociedad mexicana como los feminicidios y la omisión de la lucha feminista.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber recibido a los integrantes de la organización “Sélvame del Tren” en Palacio Nacional, sitio histórico al que describió como “ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza”.

El cantante mexicano compartió una carta, a través de las redes sociales de “Selvame del Tren”, dirigida a López Obrador luego de que el mandatario cancelara la reunión donde se abriría el diálogo con los famosos que forman parte de dicha campaña debido a que algunos integrantes rechazaron asistir.

“No crea usted que somos un grupo homogéneo y que todxs pensamos de forma similar, o que conspiramos en su contra; entre nosotrxs hay visiones diametralmente diversas, tal vez irreconciliables, pero que en este caso, hemos decidido mediar, pues nos ha reunido el interés por proteger al planeta y detener no solo la destrucción de la selva Maya, sino también el delicado entramado biológico, social, cultural, del que los humanos solo somos parte y que en esta zona que nos ocupa, es particularmente rico y precioso (sic)”, compartió Albarrán en el escrito.

“Primero: y, antes que nada, abrazarlo con comprensión, compasión. Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado, cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega, es tan megadiverso, y se encuentra tan corrompido (sic)”, apuntó.

“Segundo: ponernos al servicio de usted, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Sabemos que no somos infalibles, simplemente somos reflejo de la sociedad mexicana; pero hacia adentro nos observamos unos a otros, nos complementamos, contenemos y caminamos de la mejor manera posible, honrando el propósito común que nos reúne (sic)”, agregó.

Dentro de este punto, el intérprete de “Las Flores” exhortó a AMLO a apoyarse en las diversas organizaciones interesadas en el tema del Tren Maya pues aseguró que “grupos como éste —’Selvame del Tren’—, podrían serle de servicio, brindándole información fidedigna, confiable, técnica y socialmente sustentada en la que usted puede recargarse para realizar el trabajo para el cual ha sido nombrado, y hacerlo realmente para el bien común, de nuestro pueblo”.

“Tercero: Nuestra comandancia de conciencia, nos aconsejó estos propósitos principales para la reunión: Entregar la valiosa información que sustenta nuestra posición, y asegurar que fuese ésta, una primera de innumerables reuniones: cuestiones de tanto peso, complejidad, y consecuencias irreversibles, son imposibles de resolver en un par de horas”, añadió Rubén.

“QUE BUENO QUE NO NOS RECIBIÓ”

Rubén Albarrán también aprovechó el espacio para agradecer al Presidente que no recibiera a los integrantes “Sélvame del Tren” en el Palacio Nacional, pues aseguró que la reunión habría sido “acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara”.

“Algunos aquí, no queremos hablar solo del Tramo 5; queremos hablar de la totalidad del proyecto Tren Maya, pero también del Corredor Interoceánico, ese macroproyecto, aún más amenzador que el Tren Maya. Y más allá de estas cuestiones, conversar de otras preocupaciones que nos quitan el sueño: como la reforma energética, la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, la alimentación, la educación, el narco, los feminicidios, la omisión de la lucha feminista, los derechos de la comunidad LGBTTQ+”.

Por último, el también activista pidió a López Obrador estudiar la información que el grupo “Selvame del Tren” le hizo llegar y no apoyarse en “quienes tienen intereses políticos o económicos, personales, particulares o de grupo, quienes han sido corrompidos por el dinero y/o el poder”.

Hasta el momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto.

DERBEZ RESPONDE AMLO POR LA CANCELACIÓN DE LA REUNIÓN CON “SELVAME DEL TREN”

El pasado 25 de abril, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez decidió responderle al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después de que el mandatario afirmó que el diálogo con los famosos de la campaña #SélvameDelTren, programado para este lunes, se canceló porque algunos rechazaron asistir.

A través de su cuenta de Instagram, el actor y productor decidió enviar un mensaje con relación a este tema, destacando que solo él canceló su asistencia a Palacio Nacional para hablar sobre el Tren Maya por una razón muy poderosa.

“Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando, y como verán no he cortado, estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México, hoy es 25 de abril, aquí está claramente, hoy fue la mañanera del 25 de abril”, inició su mensaje.

“Estoy haciendo este video porque como muchos saben hoy teníamos una reunión con el Presidente todos los del movimiento Sélvame del Tren y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos la cancelaron argumentando que los integrantes de este movimiento, ‘los famosos’, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir”, detalló.